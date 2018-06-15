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Леонид Федун: если мы проигрываем, то соперник у нас сильный, если выигрываем, все говорят, что слабый

Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился впечатлениями после победы национальной команды в матче открытия чемпионата мира – 2018 с Саудовской Аравией.

"Поначалу у игроков был мандраж. Но класс наших футболистов гораздо выше, чем у Саудовской Аравии. Хотя было видно, что они очень техничные и сыгранные. Но правильная тактика и замены привели к тому, что наша команда выиграла.

Если мы проигрываем, то соперник у нас сильный, если выигрываем — все говорят, что слабый. Если бы играли с ними в старую тактику тотального давления, катания мяча, то на контратаках они могли бы нам забить. Помните, был обрез и это чуть не привело к голу? За два тайма у нас были всего две невынужденные потери, не вспомню, когда такое было", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
Теги: Федун Сборная России
Сегодня, 00:48
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4
(1)
№4 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 01:28) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну так у колхоза и выиграли ) следующий матч все расставит на свои места как обычно
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 01:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anonymous
Цитата: Frankenstein
Это как бомжеконские мифы, про то что если Спартак чемпион,то значит слабые конкуренты,никчемные лузеры всегда пытаются оправдать свою несостоятельность

когда промеса заберут за 50 лямов?

Когда вы сравняетесь по чемпионствам со Спартаком)))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 01:05) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Frankenstein
Это как бомжеконские мифы, про то что если Спартак чемпион,то значит слабые конкуренты,никчемные лузеры всегда пытаются оправдать свою несостоятельность

когда промеса заберут за 50 лямов?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:56) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Это как бомжеконские мифы, про то что если Спартак чемпион,то значит слабые конкуренты,никчемные лузеры всегда пытаются оправдать свою несостоятельность
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
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