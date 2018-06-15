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Андрей Лунев: думал, болельщики будут поактивнее себя вести

Голкипер сборной России Андрей Лунев после победы над командой Саудовской Аравии (5:0) поделился впечатлениями от поддержки болельщиков национальной команды.

"Тихо на трибунах? Думал, что, ведя в счете на своем поле, болельщики будут активнее себя вести. Мы раньше играли не очень убедительно. Может, болельщики подзабыли, как надо. Сейчас наши посмотрят, как другие фанаты болеют, и тоже активизируются.

Мы со скамейки тоже поддерживали. Мы же одна команда с администраторами и докторами. Поддержка должна быть от каждого", - цитирует Лунева "Чемпионат.сом".
Теги: Лунев Сборная России
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