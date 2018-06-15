Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4555
Mузыка 5724
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 75
кто чо любит пажрать? 3198
Ситуация на юго-востоке Украины 119624
КБ-Гостевая 26753
Угадываем игроков 18336
AC Milan 429

Новости партнеров

Мехди Бенатиа: сборная Марокко способна показать хороший результат на ЧМ-2018

Защитник сборной Марокко Мехди Бенатиа поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу в России.

"Чемпионат мира – экстраординарное событие. Для многих из нас сбылась мечта, к которой мы долго шли. Здорово, что Марокко удалось попасть в Россию. Думаю, мы способны показать хороший результат.

Как справляемся с эмоциями? Думаю, в футболе все получают то, что заслуживают. У нас есть желание добиться здесь чего-то большого, хотим доказать, что Марокко нужно уважать.

У нас молодая команда, нам нравится смеяться и развлекаться. Конечно, два часа в день при этом тренируемся серьёзно. Больше давления чувствуют сейчас старшие игроки сборной Марокко. Я понимаю, насколько высокий уровень будет на чемпионате мира.

Марокканский народ долго ждал возвращения на чемпионат мира. Как капитан, я понимаю всю ответственность. Постараемся пройти как можно дальше, но при этом будем выходить на каждый матч со спокойствием. У нас талантливая молодёжь. С этим тренером сборная Марокко добилась значительного прогресса.

Как остановить Сердара Азмуна? План очень простой. Мы должны просто проявить бойцовских дух. Знаю, что с Ираном будет тяжело. Нам надо играть в свой футбол и держать мяч. Азмун – отличный футболист, забивший важные голы для своей страны. Уважаю всех соперников, но мы уверены в себе", - цитирует Бенатиа "Чемпионат.сом".
Теги: Бенатиа Сборная Марокко
Сегодня, 01:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.