Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4558
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119625
|Mузыка
|5724
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|75
|кто чо любит пажрать?
|3198
|КБ-Гостевая
|26753
|Угадываем игроков
|18336
|AC Milan
|429
Новости партнеров
Лента новостей:
08:00
Андрей Канчельскис: в стартовом матче чемпионата мира мы обыграли "детский сад", команду уровня первого дивизиона (4)
Андрей Канчельскис: в стартовом матче чемпионата мира мы обыграли "детский сад", команду уровня первого дивизиона (4)
00:48
Леонид Федун: если мы проигрываем, то соперник у нас сильный, если выигрываем, все говорят, что слабый (6)
Леонид Федун: если мы проигрываем, то соперник у нас сильный, если выигрываем, все говорят, что слабый (6)
Вчера, 23:43
Владимир Пильгуй: тренерский штаб сборной должен донести до игроков, что эйфория сейчас неуместна (1)
Владимир Пильгуй: тренерский штаб сборной должен донести до игроков, что эйфория сейчас неуместна (1)
Вчера, 23:22
Владимир Пономарев: сборная Саудовской Аравии вообще никакая! Слабенькие футболисты, блеклая команда (7)
Владимир Пономарев: сборная Саудовской Аравии вообще никакая! Слабенькие футболисты, блеклая команда (7)
Вчера, 23:05
Рашид Рахимов: интереса из-за рубежа было достаточно (1)
Рашид Рахимов: интереса из-за рубежа было достаточно (1)
Вчера, 23:00
Виталий Мутко: я говорил, что у нас неплохая команда (13)
Виталий Мутко: я говорил, что у нас неплохая команда (13)
Вчера, 22:06
Сергей Игнашевич догнал Тьерри Анри по матчам за сборную (1)
Сергей Игнашевич догнал Тьерри Анри по матчам за сборную (1)
Вчера, 22:02
Сергей Ташуев: мы помним крупную победу над чехами во время Евро-2012, и что случилось потом (6)
Сергей Ташуев: мы помним крупную победу над чехами во время Евро-2012, и что случилось потом (6)
Вчера, 21:46
Федор Смолов: интервью дам после финала (18)
Федор Смолов: интервью дам после финала (18)
Вчера, 21:38
Денис Глушаков: с победой, Россия! (4)
Денис Глушаков: с победой, Россия! (4)
Вчера, 21:23
Юрий Жирков: сегодня все хорошо сыграли - и Черышев и Головин (1)
Юрий Жирков: сегодня все хорошо сыграли - и Черышев и Головин (1)
Вчера, 21:19
Юрий Газинский: можно сказать, что мечта детства сбылась! (1)
Юрий Газинский: можно сказать, что мечта детства сбылась! (1)
Вчера, 21:14
Артем Дзюба: я начинал уже закипать: дайте шанс! (12)
Артем Дзюба: я начинал уже закипать: дайте шанс! (12)
Вчера, 21:10
Александр Головин: не чувствую себя героем (8)
Александр Головин: не чувствую себя героем (8)
Вчера, 21:03
Александр Самедов: мы не та команда, которая может расслабиться (4)
Александр Самедов: мы не та команда, которая может расслабиться (4)
Вчера, 20:44
Денис Черышев: слов даже нет объяснить, что сейчас чувствую (1)
Денис Черышев: слов даже нет объяснить, что сейчас чувствую (1)
Вчера, 20:40
Дзюба - мощь, Черышев - гений! Оценки игрокам сборной России (19)
Дзюба - мощь, Черышев - гений! Оценки игрокам сборной России (19)
Вчера, 20:35
Денис Черышев признан лучшим игроком матча открытия ЧМ-2018 (19)
Денис Черышев признан лучшим игроком матча открытия ЧМ-2018 (19)
Вчера, 20:30
Наставник сборной Саудовской Аравии: это мы сыграли очень плохо, а не Россия очень хорошо (24)
Наставник сборной Саудовской Аравии: это мы сыграли очень плохо, а не Россия очень хорошо (24)
Вчера, 20:23
Здание МГУ эвакуировали во время ЧМ-2018 (3)
Здание МГУ эвакуировали во время ЧМ-2018 (3)
Вчера, 20:12
Головин забил гол, сделал два голевых паса и поучаствовал в четырех результативных атаках в игре с саудовцами (27)
Головин забил гол, сделал два голевых паса и поучаствовал в четырех результативных атаках в игре с саудовцами (27)
Вчера, 20:07
Станислав Черчесов: сборная России делом доказала, что хочет быть достойным хозяином ЧМ (16)
Станислав Черчесов: сборная России делом доказала, что хочет быть достойным хозяином ЧМ (16)
Вчера, 19:57
Запрягли с форсажем. Как поедем? (10)
Запрягли с форсажем. Как поедем? (10)
Вчера, 19:45
Гари Линекер: супер Дзюба! (2)
Гари Линекер: супер Дзюба! (2)
Вчера, 19:26
На четырех чемпионатах мира первый гол забивался быстрее (2)
На четырех чемпионатах мира первый гол забивался быстрее (2)
Вчера, 18:29
Алан Дзагоев получил травму в матче открытия ЧМ-2018 и ушел с поля со слезами на глазах (28)
Алан Дзагоев получил травму в матче открытия ЧМ-2018 и ушел с поля со слезами на глазах (28)
Вчера, 18:17
Александр Шпрыгин: подал заявку на получение паспорта болельщика – отказ пришел через минуту
Александр Шпрыгин: подал заявку на получение паспорта болельщика – отказ пришел через минуту
Вчера, 18:02
Жозе Моуринью: на месте Черчесова я был бы рад
Жозе Моуринью: на месте Черчесова я был бы рад
Вчера, 17:42
Наставник сборной Уругвая: мы прокляты, столько лет не можем победить в первом матче на ЧМ... (1)
Наставник сборной Уругвая: мы прокляты, столько лет не можем победить в первом матче на ЧМ... (1)
Вчера, 17:26
Денис Глушаков: ну хоть паспорт болельщика выдали (10)
Денис Глушаков: ну хоть паспорт болельщика выдали (10)
Андрей Канчельскис: в стартовом матче чемпионата мира мы обыграли "детский сад", команду уровня первого дивизиона
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, комментируя в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой победу сборной России над командой Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира (5:0), выразил мнение, что соперник россиян по прошедшей встрече станет одним из самых слабых участников турнира, а также призвал футболистов сборной России снять с себя корону после успеха в первой игре.
- Играла наша сборная в первом матче, образно говоря, против "детского сада". Команда Саудовской Аравии, по-моему, приехала на экскурсию в Москву, а не играть в футбол. Так в футбол на чемпионате мира не играют. Но это уже их проблемы, - отметил Канчельскис. - Я рад за наших ребят, что они забили пять мячей, что порадовали голами болельщиков, что все довольны, что у всех радость. Это очень хорошо, когда есть позитивные эмоции. Потом уверенность у нас потихоньку появляется. Но судить о перспективах по одной этой игре и говорить, что все хорошо, конечно же, нельзя. Просто играть в футбол так, как это делает наш соперник, никак нельзя. Не знаю, как тренер с ними работал. Не обыграть такую команду было бы смешно, это было бы ужасно. Так что выводы можно будет делать только после следующих матчей. А сейчас хорошо, что взяли три очка и забили пять голов. Но к следующей игре надо забыть про этот результат. Потому что мы обыграли команду, которая, как мне кажется, будет одной из самых слабых на чемпионате мира. Если искать аналогии в нашем футболе, в нашем чемпионате, то это будет команда уровня первого дивизиона.
- Чего ожидаете от матча нашей сборной с египтянами?
- Давайте посмотрим, как сейчас Египет сыграет со сборной Уругвая. Но я думаю, что в любом случае команда Египта будет уже настраиваться на нашу сборную по-другому и рассматривать ее по-другому. Понятно, что они 5:0 выиграли и пять голов тоже нужно еще суметь забить. Тем не менее те детские ошибки, которые делал наш соперник и его неправильная тактика, — это что-то невероятное. Но опять же это проблемы команды Саудовской Аравии. Наша задача сейчас — снять корону и спокойно готовиться к следующей игре. Потому что мы обыграли "детский сад" и сейчас будем готовиться к серьезным встречам.
-Какие команды относите к фаворитам чемпионата мира?
- Команду Германии, наверное. В сборной Испании сейчас проблемы: поменяли тренера, и психологическая обстановка, наверное, не самая простая. Аргентинцы и бразильцы, конечно, будут бороться. Французы... Команда Бельгии мне нравится. Англичане, как обычно, на бумаге считаются фаворитами. Но у них сейчас нет какого-то стержня в лице опытных игроков, нет "дедушек", которые могли бы навести порядок в команде. Молодежь у них хорошая, но не очень стабильная.
Rusfootball.info
- Играла наша сборная в первом матче, образно говоря, против "детского сада". Команда Саудовской Аравии, по-моему, приехала на экскурсию в Москву, а не играть в футбол. Так в футбол на чемпионате мира не играют. Но это уже их проблемы, - отметил Канчельскис. - Я рад за наших ребят, что они забили пять мячей, что порадовали голами болельщиков, что все довольны, что у всех радость. Это очень хорошо, когда есть позитивные эмоции. Потом уверенность у нас потихоньку появляется. Но судить о перспективах по одной этой игре и говорить, что все хорошо, конечно же, нельзя. Просто играть в футбол так, как это делает наш соперник, никак нельзя. Не знаю, как тренер с ними работал. Не обыграть такую команду было бы смешно, это было бы ужасно. Так что выводы можно будет делать только после следующих матчей. А сейчас хорошо, что взяли три очка и забили пять голов. Но к следующей игре надо забыть про этот результат. Потому что мы обыграли команду, которая, как мне кажется, будет одной из самых слабых на чемпионате мира. Если искать аналогии в нашем футболе, в нашем чемпионате, то это будет команда уровня первого дивизиона.
- Чего ожидаете от матча нашей сборной с египтянами?
- Давайте посмотрим, как сейчас Египет сыграет со сборной Уругвая. Но я думаю, что в любом случае команда Египта будет уже настраиваться на нашу сборную по-другому и рассматривать ее по-другому. Понятно, что они 5:0 выиграли и пять голов тоже нужно еще суметь забить. Тем не менее те детские ошибки, которые делал наш соперник и его неправильная тактика, — это что-то невероятное. Но опять же это проблемы команды Саудовской Аравии. Наша задача сейчас — снять корону и спокойно готовиться к следующей игре. Потому что мы обыграли "детский сад" и сейчас будем готовиться к серьезным встречам.
-Какие команды относите к фаворитам чемпионата мира?
- Команду Германии, наверное. В сборной Испании сейчас проблемы: поменяли тренера, и психологическая обстановка, наверное, не самая простая. Аргентинцы и бразильцы, конечно, будут бороться. Французы... Команда Бельгии мне нравится. Англичане, как обычно, на бумаге считаются фаворитами. Но у них сейчас нет какого-то стержня в лице опытных игроков, нет "дедушек", которые могли бы навести порядок в команде. Молодежь у них хорошая, но не очень стабильная.
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.