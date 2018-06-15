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Андрей Канчельскис: в стартовом матче чемпионата мира мы обыграли "детский сад", команду уровня первого дивизиона

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис, комментируя в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой победу сборной России над командой Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира (5:0), выразил мнение, что соперник россиян по прошедшей встрече станет одним из самых слабых участников турнира, а также призвал футболистов сборной России снять с себя корону после успеха в первой игре.

- Играла наша сборная в первом матче, образно говоря, против "детского сада". Команда Саудовской Аравии, по-моему, приехала на экскурсию в Москву, а не играть в футбол. Так в футбол на чемпионате мира не играют. Но это уже их проблемы, - отметил Канчельскис. - Я рад за наших ребят, что они забили пять мячей, что порадовали голами болельщиков, что все довольны, что у всех радость. Это очень хорошо, когда есть позитивные эмоции. Потом уверенность у нас потихоньку появляется. Но судить о перспективах по одной этой игре и говорить, что все хорошо, конечно же, нельзя. Просто играть в футбол так, как это делает наш соперник, никак нельзя. Не знаю, как тренер с ними работал. Не обыграть такую команду было бы смешно, это было бы ужасно. Так что выводы можно будет делать только после следующих матчей. А сейчас хорошо, что взяли три очка и забили пять голов. Но к следующей игре надо забыть про этот результат. Потому что мы обыграли команду, которая, как мне кажется, будет одной из самых слабых на чемпионате мира. Если искать аналогии в нашем футболе, в нашем чемпионате, то это будет команда уровня первого дивизиона.

- Чего ожидаете от матча нашей сборной с египтянами?

- Давайте посмотрим, как сейчас Египет сыграет со сборной Уругвая. Но я думаю, что в любом случае команда Египта будет уже настраиваться на нашу сборную по-другому и рассматривать ее по-другому. Понятно, что они 5:0 выиграли и пять голов тоже нужно еще суметь забить. Тем не менее те детские ошибки, которые делал наш соперник и его неправильная тактика, — это что-то невероятное. Но опять же это проблемы команды Саудовской Аравии. Наша задача сейчас — снять корону и спокойно готовиться к следующей игре. Потому что мы обыграли "детский сад" и сейчас будем готовиться к серьезным встречам.

-Какие команды относите к фаворитам чемпионата мира?

- Команду Германии, наверное. В сборной Испании сейчас проблемы: поменяли тренера, и психологическая обстановка, наверное, не самая простая. Аргентинцы и бразильцы, конечно, будут бороться. Французы... Команда Бельгии мне нравится. Англичане, как обычно, на бумаге считаются фаворитами. Но у них сейчас нет какого-то стержня в лице опытных игроков, нет "дедушек", которые могли бы навести порядок в команде. Молодежь у них хорошая, но не очень стабильная.

Rusfootball.info
Теги: Канчельскис Сборная России
Сегодня, 08:00
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№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 08:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
...."А баба Яга против", это все про ,...скиса, ехал бы он на историческую родину.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 08:15) #
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так и есть, но уже Смолов (проваливший игру полностью) заявляет о финале!
Мутко заявляет.. Газзаев и т.д. и т.п...
Ребята, подождите!
Всё встанет на свои места! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 08:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вечно всем не доволен!
Регистрация: 2.06.2009 [жалоба]
№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 08:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Андрей..вы за Великобританию..дождитесь матча сборной Англии..высок ли забор Вам?
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
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