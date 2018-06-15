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Илья Кутепов: мы уже всеми мыслями в Петербурге на игре с Египтом

Защитник сборной России Илья Кутепов прокомментировал победу над командой Саудовской Аравии (5:0).

"Очень приятные впечатления от атмосферы, болельщиков и игры на заполненном стадионе. Конечно, волновались, это же чемпионат мира. Но потом по ходу игры волнение прошло.

Саудовская Аравия ничем не удивила. Мы просматривали ее игры, подготовились, а результат на табло. Нагрузка на нас, защитников, сегодня была не больше, чем с любой другой командой.

Мы сразу почувствовали уверенность и пошли вперед. Не растрачивали силы на пустую беготню. Спокойно ждали, когда соперник потеряет мяч, и проводили свои контратаки. Настраивались на победу: выйти и выигрывать.

Что касается моего настроения, то я уже всеми мыслями в Петербурге на игре с Египтом. Все, матч прошел, свисток был, готовимся к следующей встрече.

Будем также серьезно и ответственно готовиться. Мы можем побеждать и показывать хороший футбол. Все в наших ногах", – цитирует Кутепова Чемпионат
Теги: Кутепов Сборная России
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