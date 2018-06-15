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Жозе Моуринью: сегодня Черышев, вероятно, самый счастливый человек в мире

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился мнением об игре полузащитника сборной России Дениса Черышева.

"Черышев выступал в "Кастилье", и я решил позвать его в первую команду "Реала" на кубковые матчи, позволил ему дебютировать в команде. Он был славным парнем: быстрым, уверенным в себе. Отец Дениса тоже был футболистом, и он унаследовал эти гены. Ему нужно было принять решение, играть ли за сборную России. Я всегда говорю подопечным: забудьте, что говорят другие, и прислушайтесь к своему сердцу. Нельзя играть за ту страну, которая тебе не близка. Денис принял решение, и сегодня он, вероятно, самый счастливый человек в мире", - приводит слова Моуринью RT.
Теги: Моуринью Черышев Сборная России
Сегодня, 08:53
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(5)
№1 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 10:27) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Два гола забил, техникой отметился, но в единоборствах уступил почти всё и несколько раз неоправданно терял мяч на пустом месте..
А то как Головина сейчас начнут возносить до небес.. smirk


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013 [жалоба]
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