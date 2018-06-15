Оскар Табарес: Суарес больше никого не укусит - он стал намного взрослее, чем в 2014 году

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес заявил, что форвард национальной команды Луис Суарес повзрослел после эпизода на ЧМ-2014, когда он укусил защитника итальянской сборной Джорджо Кьеллини."Нет сомнения в зрелости Суареса, он стал намного взрослее, чем в 2014 году. Поэтому, думаю, что он больше никого не покусает (смеется). Он сильно изменился, повзрослел, а то, что произошло в Бразилии – это часть жизни.Он прошел большой путь для того, чтобы выступить на ЧМ-2018 в России", – отметил Табарес.Суарес укусил Кьеллини на 78-й минуте матча третьего тура группового этапа ЧМ-2014 Уругвай – Италия.