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Оскар Табарес: Суарес больше никого не укусит - он стал намного взрослее, чем в 2014 году

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес заявил, что форвард национальной команды Луис Суарес повзрослел после эпизода на ЧМ-2014, когда он укусил защитника итальянской сборной Джорджо Кьеллини.

"Нет сомнения в зрелости Суареса, он стал намного взрослее, чем в 2014 году. Поэтому, думаю, что он больше никого не покусает (смеется). Он сильно изменился, повзрослел, а то, что произошло в Бразилии – это часть жизни.

Он прошел большой путь для того, чтобы выступить на ЧМ-2018 в России", – отметил Табарес.

Суарес укусил Кьеллини на 78-й минуте матча третьего тура группового этапа ЧМ-2014 Уругвай – Италия.

ТАСС
Теги: Суарес Сборная Уругвая
Сегодня, 09:25
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№1 Написал: tsvetkofff с.пб (Сегодня, 09:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
да хер знает,,может и куснуть,разок)) молодость вспомнить!!
Регистрация: 18.08.2009 [жалоба]
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