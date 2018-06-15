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Александр Мостовой: первые три гола саудовцы сами себе забили: обрезали, падали, спотыкались
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой дал комментарий по поводу победы национальной команды над Саудовской Аравией (5:0) на ЧМ-2018.
"Я еще давным-давно говорил, что из группы мы должны выйти. Сегодня не стоит обращать внимания, что мы выиграли, так как это одна из самых слабых команд на чемпионате.
Можно сказать, что мы шесть раз ударили — пять раз забили. Трудно судить, как показала себя сборная на фоне такого соперника. Первые три гола саудовцы сами себе забили: обрезали, падали, спотыкались. Ну и 5:0 — неплохой задел.
Выделить можно Черышева и Головина, который хорошо смотрелся в середине. И замены были удачные – ребята молодцы. Черчесова до этого критиковали, так как игры не было.
Но мы и говорили, что не надо судить сборную по итогам товарищеских матчей. Так как товарищеские игры — это одно, а чемпионат уже другое", – цитирует Мостового Чемпионат.
"Я еще давным-давно говорил, что из группы мы должны выйти. Сегодня не стоит обращать внимания, что мы выиграли, так как это одна из самых слабых команд на чемпионате.
Можно сказать, что мы шесть раз ударили — пять раз забили. Трудно судить, как показала себя сборная на фоне такого соперника. Первые три гола саудовцы сами себе забили: обрезали, падали, спотыкались. Ну и 5:0 — неплохой задел.
Выделить можно Черышева и Головина, который хорошо смотрелся в середине. И замены были удачные – ребята молодцы. Черчесова до этого критиковали, так как игры не было.
Но мы и говорили, что не надо судить сборную по итогам товарищеских матчей. Так как товарищеские игры — это одно, а чемпионат уже другое", – цитирует Мостового Чемпионат.
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