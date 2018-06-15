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Перес об увольнении Лопетеги из сборной Испании: это просто абсурд
Президент "Реала" Флорентино Перес прокомментировал отставку нового тренера клуба Хулена Лопетеги из сборной Испании.
"Мы хотели, чтобы презентация состоялась после чемпионата мира и нового титула нашей сборной, но ряд обстоятельств привел нас сюда сегодня.
С нашей стороны соблюдались условия договора, все должно было состояться после чемпионата мира. Мы сделали заявление заранее, чтобы избежать лишних слухов.
Я сообщил президенту испанской федерации о договоренности, уважая контракт Лопетеги со сборной Испании.
Не было случаев, когда договоренность о переходе в новую команду после чемпионата мира считалось чем-то нелояльным.
То, что казалось вполне нормальной вещью, стало абсурдным актом непонятной гордости", – цитирует Переса Marca.
51-летний специалист был уволен из сборной Испании за день до старта ЧМ-2018 из-за того, что вместе с "Реалом" объявил о заключении контракта.
"Мы хотели, чтобы презентация состоялась после чемпионата мира и нового титула нашей сборной, но ряд обстоятельств привел нас сюда сегодня.
С нашей стороны соблюдались условия договора, все должно было состояться после чемпионата мира. Мы сделали заявление заранее, чтобы избежать лишних слухов.
Я сообщил президенту испанской федерации о договоренности, уважая контракт Лопетеги со сборной Испании.
Не было случаев, когда договоренность о переходе в новую команду после чемпионата мира считалось чем-то нелояльным.
То, что казалось вполне нормальной вещью, стало абсурдным актом непонятной гордости", – цитирует Переса Marca.
51-летний специалист был уволен из сборной Испании за день до старта ЧМ-2018 из-за того, что вместе с "Реалом" объявил о заключении контракта.
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