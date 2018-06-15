Головин блистает. О самом ярком футболисте нового поколения

Александр Головин забил мяч, сделал две голевые и одну предголевую передачу, а также побил рекорд сборной России - создал пять голевых моментов.окончательно убедит вас в том, что этот футболист сейчас просто великолепен.Головин растет стремительно. Настолько, что порой возникает ощущение, будто свежие навыки, умения, новые сильные стороны из тех, что имеют значение на футбольном поле, появляются из ниоткуда. Раз - и Александр бьет штрафные так, что берет оторопь: да он прежде к статичному мячу не подходил! А уже кладет роскошный гол "Арсеналу". Прошло несколько месяцев, и он вновь забивает со стандарта. Уже - в футболке сборной. Уже - на чемпионате мира, где за ним следят особенно пристально.Конечно, это ощущение лживое: ничего из ниоткуда не берется. Но все-таки это удивление побороть довольно тяжело. Еще год назад, перед стартом Кубка Конфедераций, Головина ставили на второе место главных надежд - после Зобнина. Безусловно, в жизни "спартаковца" произошла страшная неудача, которая подкосила его в футбольном плане, но так или иначе Головин его обошел и теперь разница между ними ощущается просто вполне себе внушительная.Возвращаясь к изначальному - Головин растет стремительно. И поэтому тянуть в случае с его переходом нельзя ну совсем. Александру-футболисту уже прямо сейчас нужны новые горизонты и перспективы. Новые трудности и задачи, ради преодоления которых он будет искать или прокладывать новые пути. Именно сейчас, когда его развитие настолько динамично.Тем более, мы с вами не раз видели, чем заканчивают игроки, не успевшие вовремя уехать. Ничем. Сначала куда более скромным развитием, торможением, а затем - откровенным регрессом.Молодой игрок должен продолжать преодолевать. Для своего же блага. Не финансового, может быть, но профессионального. Впрочем, сам Головин, похоже, уже точно не задержится. Сначала говорил о конкретном интересе из "Ювентуса" даже один из представителей туринского клуба, а теперь в сеть просочилась информация, что уже согласован контракт.Александр Головин сумел преодолеть свой главный недостаток - нивелировать хлипкие антропометрические данные. Когда Слуцкий только начинал вызывать Александра в национальную команду, это бросалось в глаза особенно, - Леонид Викторович частенько ставил молодого футболиста в опорную зону, где он проигрывал всю борьбу. Головину предстояло пройти путь Джо Аленна - футболист сборной Уэльса испытывал те же самые проблемы.Головин научился уходить от чистых единоборств (правда, и смена позиции сыграла свою роль), лишив легкостью своей игры, как сформулировал один из моих коллег с другого сайта, смысла бороться ему вообще. Это ведь действительно очень точно определение, Головин легкий. И легкость эта сквозит в каждом его движении, в каждом движении с мячом, в каком-нибудь обычной смене направления - наверняка же замечали, как спокойно он может на полной скорости качнуться и сменить вектор движения, а пока защитник перестраивается, решить все вопросы. И эта же самая легкость, например, здорово помогает ему в отборах.Ещё один компонент, кстати. Во многом из-за него год назад больше хвалили Зобнина. Но вспомните хотя бы недавний товарищеский матч с Турцией, в котором Головин в этом компоненте был чуть ли не лучше всех своих партнёров. Решить бы только вопрос с эмоциями - слишком часто Головин позволяет себе лишнего и абсолютно ненужного в эпизоде. Вчера, например, схлопотал абсолютно неуместную карточку, способную аукнуться так больно, что даже фантазировать на эту тему не хочется.Головин, кстати, сумел поставить вчера рекорд. Забитого мяча, два голевых и одного предголевого паса ему было явно недостаточно. Он создал наибольшее число голевых моментов - целых пять. В истории сборной России никто больше этого или даже равного этому - не делал.Что уж и говорить, если Александр удостоился комплимента от самого Жозе Моуриньо:- Головин был наиболее влиятельным футболистом в сборной России. Организованный футбол этой команды почти целиком исходил от него.Что ж, а пока инстаграму Александра Головина предстоит держаться. После настолько классной игры его заваливают итальянскими комментариями с просьбой поскорее приехать в "Юве".И мы надеемся, что уже скоро он туда отправится.