Головин блистает. О самом ярком футболисте нового поколения

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4570
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119628
|Mузыка
|5724
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|75
|кто чо любит пажрать?
|3198
|КБ-Гостевая
|26753
|Угадываем игроков
|18336
|AC Milan
|429
Новости партнеров
Лента новостей:
09:44
Александр Мостовой: первые три гола саудовцы сами себе забили: обрезали, падали, спотыкались (2)
Александр Мостовой: первые три гола саудовцы сами себе забили: обрезали, падали, спотыкались (2)
08:00
Андрей Канчельскис: в стартовом матче чемпионата мира мы обыграли "детский сад", команду уровня первого дивизиона (11)
Андрей Канчельскис: в стартовом матче чемпионата мира мы обыграли "детский сад", команду уровня первого дивизиона (11)
02:05
Черчесов в фаворе у всего народа. Сборная России преподнесла наконец-то радостный сюрприз (11)
Черчесов в фаворе у всего народа. Сборная России преподнесла наконец-то радостный сюрприз (11)
00:48
Леонид Федун: если мы проигрываем, то соперник у нас сильный, если выигрываем, все говорят, что слабый (9)
Леонид Федун: если мы проигрываем, то соперник у нас сильный, если выигрываем, все говорят, что слабый (9)
Вчера, 23:43
Владимир Пильгуй: тренерский штаб сборной должен донести до игроков, что эйфория сейчас неуместна (1)
Владимир Пильгуй: тренерский штаб сборной должен донести до игроков, что эйфория сейчас неуместна (1)
Вчера, 23:22
Владимир Пономарев: сборная Саудовской Аравии вообще никакая! Слабенькие футболисты, блеклая команда (7)
Владимир Пономарев: сборная Саудовской Аравии вообще никакая! Слабенькие футболисты, блеклая команда (7)
Вчера, 23:05
Рашид Рахимов: интереса из-за рубежа было достаточно (1)
Рашид Рахимов: интереса из-за рубежа было достаточно (1)
Вчера, 23:00
Виталий Мутко: я говорил, что у нас неплохая команда (14)
Виталий Мутко: я говорил, что у нас неплохая команда (14)
Вчера, 22:06
Сергей Игнашевич догнал Тьерри Анри по матчам за сборную (1)
Сергей Игнашевич догнал Тьерри Анри по матчам за сборную (1)
Вчера, 22:02
Сергей Ташуев: мы помним крупную победу над чехами во время Евро-2012, и что случилось потом (6)
Сергей Ташуев: мы помним крупную победу над чехами во время Евро-2012, и что случилось потом (6)
Вчера, 21:46
Федор Смолов: интервью дам после финала (19)
Федор Смолов: интервью дам после финала (19)
Вчера, 21:38
Денис Глушаков: с победой, Россия! (5)
Денис Глушаков: с победой, Россия! (5)
Вчера, 21:23
Юрий Жирков: сегодня все хорошо сыграли - и Черышев и Головин (1)
Юрий Жирков: сегодня все хорошо сыграли - и Черышев и Головин (1)
Вчера, 21:19
Юрий Газинский: можно сказать, что мечта детства сбылась! (1)
Юрий Газинский: можно сказать, что мечта детства сбылась! (1)
Вчера, 21:14
Артем Дзюба: я начинал уже закипать: дайте шанс! (12)
Артем Дзюба: я начинал уже закипать: дайте шанс! (12)
Вчера, 21:10
Александр Головин: не чувствую себя героем (8)
Александр Головин: не чувствую себя героем (8)
Вчера, 21:03
Александр Самедов: мы не та команда, которая может расслабиться (4)
Александр Самедов: мы не та команда, которая может расслабиться (4)
Вчера, 20:44
Денис Черышев: слов даже нет объяснить, что сейчас чувствую (1)
Денис Черышев: слов даже нет объяснить, что сейчас чувствую (1)
Вчера, 20:40
Дзюба - мощь, Черышев - гений! Оценки игрокам сборной России (20)
Дзюба - мощь, Черышев - гений! Оценки игрокам сборной России (20)
Вчера, 20:35
Денис Черышев признан лучшим игроком матча открытия ЧМ-2018 (19)
Денис Черышев признан лучшим игроком матча открытия ЧМ-2018 (19)
Вчера, 20:30
Наставник сборной Саудовской Аравии: это мы сыграли очень плохо, а не Россия очень хорошо (24)
Наставник сборной Саудовской Аравии: это мы сыграли очень плохо, а не Россия очень хорошо (24)
Вчера, 20:23
Здание МГУ эвакуировали во время ЧМ-2018 (3)
Здание МГУ эвакуировали во время ЧМ-2018 (3)
Вчера, 20:12
Головин забил гол, сделал два голевых паса и поучаствовал в четырех результативных атаках в игре с саудовцами (28)
Головин забил гол, сделал два голевых паса и поучаствовал в четырех результативных атаках в игре с саудовцами (28)
Вчера, 20:07
Станислав Черчесов: сборная России делом доказала, что хочет быть достойным хозяином ЧМ (16)
Станислав Черчесов: сборная России делом доказала, что хочет быть достойным хозяином ЧМ (16)
Головин блистает. О самом ярком футболисте нового поколения
Александр Головин забил мяч, сделал две голевые и одну предголевую передачу, а также побил рекорд сборной России - создал пять голевых моментов. Rusfootball.info окончательно убедит вас в том, что этот футболист сейчас просто великолепен.
Головин растет стремительно. Настолько, что порой возникает ощущение, будто свежие навыки, умения, новые сильные стороны из тех, что имеют значение на футбольном поле, появляются из ниоткуда. Раз - и Александр бьет штрафные так, что берет оторопь: да он прежде к статичному мячу не подходил! А уже кладет роскошный гол "Арсеналу". Прошло несколько месяцев, и он вновь забивает со стандарта. Уже - в футболке сборной. Уже - на чемпионате мира, где за ним следят особенно пристально.
Конечно, это ощущение лживое: ничего из ниоткуда не берется. Но все-таки это удивление побороть довольно тяжело. Еще год назад, перед стартом Кубка Конфедераций, Головина ставили на второе место главных надежд - после Зобнина. Безусловно, в жизни "спартаковца" произошла страшная неудача, которая подкосила его в футбольном плане, но так или иначе Головин его обошел и теперь разница между ними ощущается просто вполне себе внушительная.
Возвращаясь к изначальному - Головин растет стремительно. И поэтому тянуть в случае с его переходом нельзя ну совсем. Александру-футболисту уже прямо сейчас нужны новые горизонты и перспективы. Новые трудности и задачи, ради преодоления которых он будет искать или прокладывать новые пути. Именно сейчас, когда его развитие настолько динамично.
Тем более, мы с вами не раз видели, чем заканчивают игроки, не успевшие вовремя уехать. Ничем. Сначала куда более скромным развитием, торможением, а затем - откровенным регрессом.
Молодой игрок должен продолжать преодолевать. Для своего же блага. Не финансового, может быть, но профессионального. Впрочем, сам Головин, похоже, уже точно не задержится. Сначала говорил о конкретном интересе из "Ювентуса" даже один из представителей туринского клуба, а теперь в сеть просочилась информация, что уже согласован контракт.
Александр Головин сумел преодолеть свой главный недостаток - нивелировать хлипкие антропометрические данные. Когда Слуцкий только начинал вызывать Александра в национальную команду, это бросалось в глаза особенно, - Леонид Викторович частенько ставил молодого футболиста в опорную зону, где он проигрывал всю борьбу. Головину предстояло пройти путь Джо Аленна - футболист сборной Уэльса испытывал те же самые проблемы.
Головин научился уходить от чистых единоборств (правда, и смена позиции сыграла свою роль), лишив легкостью своей игры, как сформулировал один из моих коллег с другого сайта, смысла бороться ему вообще. Это ведь действительно очень точно определение, Головин легкий. И легкость эта сквозит в каждом его движении, в каждом движении с мячом, в каком-нибудь обычной смене направления - наверняка же замечали, как спокойно он может на полной скорости качнуться и сменить вектор движения, а пока защитник перестраивается, решить все вопросы. И эта же самая легкость, например, здорово помогает ему в отборах.
Ещё один компонент, кстати. Во многом из-за него год назад больше хвалили Зобнина. Но вспомните хотя бы недавний товарищеский матч с Турцией, в котором Головин в этом компоненте был чуть ли не лучше всех своих партнёров. Решить бы только вопрос с эмоциями - слишком часто Головин позволяет себе лишнего и абсолютно ненужного в эпизоде. Вчера, например, схлопотал абсолютно неуместную карточку, способную аукнуться так больно, что даже фантазировать на эту тему не хочется.
Александр Головин: не чувствую себя героем
Головин, кстати, сумел поставить вчера рекорд. Забитого мяча, два голевых и одного предголевого паса ему было явно недостаточно. Он создал наибольшее число голевых моментов - целых пять. В истории сборной России никто больше этого или даже равного этому - не делал.
Что уж и говорить, если Александр удостоился комплимента от самого Жозе Моуриньо:
- Головин был наиболее влиятельным футболистом в сборной России. Организованный футбол этой команды почти целиком исходил от него.
Что ж, а пока инстаграму Александра Головина предстоит держаться. После настолько классной игры его заваливают итальянскими комментариями с просьбой поскорее приехать в "Юве".
И мы надеемся, что уже скоро он туда отправится.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: "Чемпионат"
Головин растет стремительно. Настолько, что порой возникает ощущение, будто свежие навыки, умения, новые сильные стороны из тех, что имеют значение на футбольном поле, появляются из ниоткуда. Раз - и Александр бьет штрафные так, что берет оторопь: да он прежде к статичному мячу не подходил! А уже кладет роскошный гол "Арсеналу". Прошло несколько месяцев, и он вновь забивает со стандарта. Уже - в футболке сборной. Уже - на чемпионате мира, где за ним следят особенно пристально.
Конечно, это ощущение лживое: ничего из ниоткуда не берется. Но все-таки это удивление побороть довольно тяжело. Еще год назад, перед стартом Кубка Конфедераций, Головина ставили на второе место главных надежд - после Зобнина. Безусловно, в жизни "спартаковца" произошла страшная неудача, которая подкосила его в футбольном плане, но так или иначе Головин его обошел и теперь разница между ними ощущается просто вполне себе внушительная.
Возвращаясь к изначальному - Головин растет стремительно. И поэтому тянуть в случае с его переходом нельзя ну совсем. Александру-футболисту уже прямо сейчас нужны новые горизонты и перспективы. Новые трудности и задачи, ради преодоления которых он будет искать или прокладывать новые пути. Именно сейчас, когда его развитие настолько динамично.
Тем более, мы с вами не раз видели, чем заканчивают игроки, не успевшие вовремя уехать. Ничем. Сначала куда более скромным развитием, торможением, а затем - откровенным регрессом.
Молодой игрок должен продолжать преодолевать. Для своего же блага. Не финансового, может быть, но профессионального. Впрочем, сам Головин, похоже, уже точно не задержится. Сначала говорил о конкретном интересе из "Ювентуса" даже один из представителей туринского клуба, а теперь в сеть просочилась информация, что уже согласован контракт.
Фото: "Чемпионат"
Александр Головин сумел преодолеть свой главный недостаток - нивелировать хлипкие антропометрические данные. Когда Слуцкий только начинал вызывать Александра в национальную команду, это бросалось в глаза особенно, - Леонид Викторович частенько ставил молодого футболиста в опорную зону, где он проигрывал всю борьбу. Головину предстояло пройти путь Джо Аленна - футболист сборной Уэльса испытывал те же самые проблемы.
Головин научился уходить от чистых единоборств (правда, и смена позиции сыграла свою роль), лишив легкостью своей игры, как сформулировал один из моих коллег с другого сайта, смысла бороться ему вообще. Это ведь действительно очень точно определение, Головин легкий. И легкость эта сквозит в каждом его движении, в каждом движении с мячом, в каком-нибудь обычной смене направления - наверняка же замечали, как спокойно он может на полной скорости качнуться и сменить вектор движения, а пока защитник перестраивается, решить все вопросы. И эта же самая легкость, например, здорово помогает ему в отборах.
Ещё один компонент, кстати. Во многом из-за него год назад больше хвалили Зобнина. Но вспомните хотя бы недавний товарищеский матч с Турцией, в котором Головин в этом компоненте был чуть ли не лучше всех своих партнёров. Решить бы только вопрос с эмоциями - слишком часто Головин позволяет себе лишнего и абсолютно ненужного в эпизоде. Вчера, например, схлопотал абсолютно неуместную карточку, способную аукнуться так больно, что даже фантазировать на эту тему не хочется.
Александр Головин: не чувствую себя героем
Головин, кстати, сумел поставить вчера рекорд. Забитого мяча, два голевых и одного предголевого паса ему было явно недостаточно. Он создал наибольшее число голевых моментов - целых пять. В истории сборной России никто больше этого или даже равного этому - не делал.
Что уж и говорить, если Александр удостоился комплимента от самого Жозе Моуриньо:
- Головин был наиболее влиятельным футболистом в сборной России. Организованный футбол этой команды почти целиком исходил от него.
Что ж, а пока инстаграму Александра Головина предстоит держаться. После настолько классной игры его заваливают итальянскими комментариями с просьбой поскорее приехать в "Юве".
И мы надеемся, что уже скоро он туда отправится.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.