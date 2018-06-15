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Скауты "Барселоны" просмотрят Головина в последующих матча Чемпионата мира

Полузащитник ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов очередного топ-клуба.

По информации испанских СМИ, вслед за "Ювентусом" и "Миланом" на 22-летнего игрока сборной России обратила внимание "Барселона". Скауты каталонского клуба будут присутствовать на двух следующих матчах сборной России на турнире.

Каталонцы видят в Головине трансферную цель, альтернативную хавбеку Френки де Йонгу, за которого "Аякс" требует свыше 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Головин уже согласовал условия личного контракта с "Ювентусом".

Marca
Теги: Головин Сборная России Барселона Ювентус
Сегодня, 10:05
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11
(1)
№11 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 11:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pfkegjbl 2
Лучше в Юве. В Барсе к сожалению ничего не светит.

joy
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№10 Написал: Гастэряну (Сегодня, 11:00) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: SPV
Вчерашний матч просто доказал его бездарность

кАлхозный ишперт проснулся joy
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№9 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:56) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Черышева тоже в Реал (мадридский)брали, надоело на скамейке сидеть,поменял клуб, так и Головин в Барсе будет полировать скамью, а в Юве быстрей попадет в основу.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№8 Написал: mak Ломоносов (Сегодня, 10:55) #
  • 0
  •  (0)
online

понеслось.....скоро Реал подключится, ну на худой конец Бавария
Регистрация: 9.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 10:48) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А я считаю, что в Англии он не выдержит конкуренцию

А в придя в Юве он сразу вытеснит Хедиру, Пьянича или Матюиди?! Если и идти в гранд то с обязательной арендой!!! Пример Зинченко в МС показателен! Головин щас охренительно прогрессирует и сезон на банке с выходом на 10-15 мин. или в кубке его очень сильно затормозит!!! Ему обязательно надо играть!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 10:47) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pfkegjbl 2
Лучше в Юве. В Барсе к сожалению ничего не светит. Оптимальный вариант для Сани это Италия.


Тебе бы в Кащенко головку полечить, или проспаться после вчерашнего. Наша сборная в восьмом десятке и только хрустальный Черышев играет в серяднеке Испании. И он лучший, без вариантов в этой смешной к сожалению команде. Где Юве и тормознутый слепой Без Головин???? Вчерашний матч просто доказал его бездарность, статистику хорошую получает только там, где соперник просто никакой. Арсенал, Терек тебе это подтвердят. С Уругваем, если будет что то решать эта игра мы его не увидим
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№5 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 10:43) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: pfkegjbl 2
Цитата: Коляс
Англия бы больше подошла если учесть его главные плюсы - темп, выносливость, цепкость.

А я считаю, что в Англии он не выдержит конкуренцию. Если только в команды второго порядка.

По одной игре сложно судить. В Англии главное функционал, скорость мышления, просто скорость, силовая борьба. С функционалом у Головина проблем нет, скорость тоже присутствует, а вот в остальном надо набирать. Но при всем при этом он вполне там может заиграть по мне. В чемпионате Италии не такие скорости, но там на первом месте тактика, как раз скорость принятия решений, выбор позиции. Там не будут свободных зон оставлять и будет сложнее пасы точные давать. По мне для Саши оптимален чемпионат Испании как раз. Может быть не Барса с Реалом, а Севилья, Атлетико образное. Наши там уже зажигали и раскрывались ранее. Но это мое личное мнение. Если уедет из России в топ 5 чемпионат, то уже, хорошо. Не нужно ему вариться в нашем болоте Российском, пока окончательно не загубил свой талант...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№4 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 10:23) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Понеслось.. smirk


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013 [жалоба]
№3 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 10:21) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Коляс
Англия бы больше подошла если учесть его главные плюсы - темп, выносливость, цепкость.

А я считаю, что в Англии он не выдержит конкуренцию. Если только в команды второго порядка.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 10:18) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: pfkegjbl 2
Лучше в Юве. В Барсе к сожалению ничего не светит. Оптимальный вариант для Сани это Италия.

Англия бы больше подошла если учесть его главные плюсы - темп, выносливость, цепкость.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 10:07) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Лучше в Юве. В Барсе к сожалению ничего не светит. Оптимальный вариант для Сани это Италия.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
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