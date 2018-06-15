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Жоау Моутинью: не забывайте, что Португалия чемпион Европы, и мы приехали выиграть Кубок мира

Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью в преддверии матча ЧМ с Испанией рассказал о задаче команды.

"Ожидания от чемпионата мира у нас высокие, Надеюсь, нам удастся добиться своих целей, выложившись по полной. Мы сосредоточены, надо начать чемпионат мира хорошо. Не забывайте, что мы чемпионы Европы. И мы приехали в Россию только за победой!", - цитирует Моутинью ТАСС
Теги: Моутинью Сборная Португалии
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