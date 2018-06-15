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Первый матч ЧМ впервые за 64 года закончился со счетом 5:0

Первый матч чемпионата мира впервые за 64 года закончился со счетом 5:0.

В 1954 году бразильцы с таким же счетом победили мексиканцев, но тогда в первый день турнира параллельно проходили сразу пять игр.

Более крупный счет в первый день чемпионата мира был зафиксирован лишь однажды – в 1934 году сборная Италии разгромила команду США (7:1).

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Теги: Сборная России
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