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Григорян: наши СМИ как обычно - вначале унижают и оскорбляют, а теперь прыгают и радуются

Бывший тренер "Анжи" Александр Григорян отметил непоследовательное отношения спортивных СМИ к сборной России.

"Знаете, что удивляет? Еще вчера все спортивные СМИ не верили и не надеялись на положительный результат сборной. Доходило даже до прямых оскорблений тренера. А сегодня мы уже фавориты Чемпионата мира и всех разорвем. Вообщем, все как обычно.

По игре же скажу, что она была неубедительной. Результат, по-сути, добыт за счет индивидуального класса наших футболистов", - сказал Григорян в эфире Матч ТВ.

Матч ТВ.
Теги: Григорян Сборная России
Сегодня, 11:12
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7
(2)
№7 Написал: следующий (Сегодня, 13:36) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Челси»
Доходило даже до прямых оскорблений тренера. А сегодня мы уже фавориты Чемпионата мира и всех разорвем. Вообщем, все как обычно

Любопытно, а ГДЕ??????? Григорян прочитал, что мы фавориты и всех порвем? Сам придумал?
Я все больше натыкаюсь, что играли посредственно и обыграли колхоз.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№6 Написал: ERBULAN (Сегодня, 13:09) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Да один шаг
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 13:06) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Волга НН»
Цитата: ластелинОвец
Цитата: ЧР
СМИ это средства Массовой информации...


Точнее массовой дезинформации.. Путинские сми, что с них взять. Ложь и пропаганда

Ты футбол с политикой не перепутал чучело? Давно тебя здесь замечаю ,вечно "плешивый" тебе мешает.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№4 Написал: Димон Квасов (Сегодня, 12:46) #
  • -3
  •  (3)

нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 12:43) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен - то в Овно макают, то корону надевают


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 12:29) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ЧР
СМИ это средства Массовой информации...


Точнее массовой дезинформации.. Путинские сми, что с них взять. Ложь и пропаганда


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 11:45) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
СМИ это средства Массовой информации... Массовой... а в Массовости, как правило, ничего хорошего не бывает...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
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