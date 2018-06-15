Григорян: наши СМИ как обычно - вначале унижают и оскорбляют, а теперь прыгают и радуются

Бывший тренер "Анжи" Александр Григорян отметил непоследовательное отношения спортивных СМИ к сборной России."Знаете, что удивляет? Еще вчера все спортивные СМИ не верили и не надеялись на положительный результат сборной. Доходило даже до прямых оскорблений тренера. А сегодня мы уже фавориты Чемпионата мира и всех разорвем. Вообщем, все как обычно.По игре же скажу, что она была неубедительной. Результат, по-сути, добыт за счет индивидуального класса наших футболистов", - сказал Григорян в эфире Матч ТВ.