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Казань Ростов
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Бывший врач сборной России: думаю Дзагоев получил чрезмерную нагрузку на сборах
Бывший врач сборной России Юрий Васильков прокомментировал травму хавбека национальной команды Алана Дзагоева.
"Нужно было такому игроку дать паузу или восстанавливающие тренировки, ведь он очень уязвимый в плане травм. Дзагоев тащил ЦСКА в сезоне, проделал много работы и сейчас получил чрезмерную нагрузку.
Фактически у него паузы не было. восстановление займет три недели с небольшим хвостиком", – цитирует Василькова ТАССMy Webpage.
"Нужно было такому игроку дать паузу или восстанавливающие тренировки, ведь он очень уязвимый в плане травм. Дзагоев тащил ЦСКА в сезоне, проделал много работы и сейчас получил чрезмерную нагрузку.
Фактически у него паузы не было. восстановление займет три недели с небольшим хвостиком", – цитирует Василькова ТАССMy Webpage.
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