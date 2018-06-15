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Бывший врач сборной России: думаю Дзагоев получил чрезмерную нагрузку на сборах

Бывший врач сборной России Юрий Васильков прокомментировал травму хавбека национальной команды Алана Дзагоева.

"Нужно было такому игроку дать паузу или восстанавливающие тренировки, ведь он очень уязвимый в плане травм. Дзагоев тащил ЦСКА в сезоне, проделал много работы и сейчас получил чрезмерную нагрузку.

Фактически у него паузы не было. восстановление займет три недели с небольшим хвостиком", – цитирует Василькова ТАССMy Webpage.
Теги: Дзагоев Сборная России
Сегодня, 11:18
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(2)
№8 Написал: grisha (Сегодня, 13:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sumzzz
Тренеры-консерваторы губят здоровье игроков!

)))))))))))))))))))))
Ну, какие они тренеры - они чиновники ((((
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 13:16) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Рубин»
grisha,
В сборной по Дзюдо уже несколько лет отличный тренер)))!!! И он принёс современную методику тренировок, в которой нет длинных кроссов и другой древней фигни типа "на выносливость". Спортсмены тренируют силовую выносливость совершенно другими, не травмирующими упражнениями. Статодинамика,короткие интенсивные ускорения.... они и стали показывать результаты.

Да и во многих современных футбольных клубах ушли от этого динозавра. Но где-то ещё остались язычники, хоть и из европы. Вот и рвутся связки и мышцы на ровном месте у половины спартака и игроков сборной. Тренеры-консерваторы губят здоровье игроков!


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: grisha (Сегодня, 12:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Четыре минуты это чуть больше 1-го километра (если БЕЖАТЬ). С какого ХУ мышцы будут выдерживать? )))

Ты о чём ваааще ?
Ради чего тренер ставит такую издевательскую дистанцию ?
Одно дело полезно бежать 25 км - другое дело бежать триста метров или 3 тыщщы - самые жуткие дистанции и они не для футболистов
Что хотел тренер не понятно
Только полный дебил ставит четыре минуты
По этой дистанции почти нет научных работ
Может, он из дзюдо ? )))))))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: Димон Квасов (Сегодня, 12:36) #
  • -2
  •  (2)

нарoд, недавнo нашел уникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc (и другие мышцы) без физических уcилий, диет и прочей лабуды. Пoсле двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали прocтупать кубики, пoдкачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии пару cантиметров и cделала краcивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похудеть и подкaчатьcя, да и cтoит копейки. Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: casabl (Сегодня, 12:34) #
  • -3
  •  (3)

А что вы до этого делали? Почему физручину не остановили?
Так же сломались и Джикия и кокоша.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 12:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Алан Дзагоев в интервью «Чемпионату» и вовсе рассказывал, как на сборах вместе с партнёрами бросил Паулино Гранеро в бассейн гостиницы после того, как тот отказался разрешать игрокам бежать кросс четыре минуты вместо восьми. Чтобы тренер не убежал, сторожил его новичок Оланаре.

Четыре минуты это чуть больше 1-го километра (если БЕЖАТЬ). С какого ХУ мышцы будут выдерживать? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 11:42) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Врачи такие в сборной работают. Квалификация равна нулю. У них только и отговорки, весьма сомнительного свойства, в почете.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:31) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Да, травма при ускорении это наверняка следствие либо предыдущих травм либо нарушенная структура мышечных волокон из-за перенагруженности (т.е. постоянных микротравм мышц). Алану нужен полноценный отдых на протяжении месяца-двух...и будет как новый.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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