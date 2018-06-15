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Марио Фернандес: гимн России довольно сложный, петь я не пытался

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес прокомментировал победу над командой Саудовской Аравии (5:0).

"В начале было огромное давление, ведь за нами наблюдал весь мир! Но мы сумели с этим справиться.

Во время исполнения гимна мое сердце билось со скоростью света, потрясающий момент. Сам я петь не пытался, гимн довольно сложный", - цитирует Фернандеса Спорт-Экспресс


Теги: Фернандес Сборная России
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