Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4589
Ситуация на юго-востоке Украины 119629
Mузыка 5724
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 75
кто чо любит пажрать? 3198
КБ-Гостевая 26753
Угадываем игроков 18336
AC Milan 429

Новости партнеров

Эйдур Гудьонсен: в Россию приехало золотое поколение сборной Исландии

Бывший нападающий сборной Исландии и лучший бомбардир в ее истории Эйдур Гудьонсен оценил перспективы команды на чемпионате мира в России.

"Я многого жду от наших ребят. Можно сказать, что в Россию приехало золотое поколение сборной Исландии. Именно они вышли в финал чемпионата Европы для игроков до 21 года. Эти ребята играют вместе уже долгое время, так что у нас очень сыгранный и боевой коллектив" , — цитирует Гудьонсена официальный сайт ФИФА.
Теги: Гудьонсен Сборная Исландии
Сегодня, 12:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.