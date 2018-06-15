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Рашид Рахимов: на самом деле, в матче с Саудовской Аравией не все было так гладко

Тренер Рашид Рахимов прокомментировал итоги матча ЧМ-2018 между Россией и Саудовской Аравией (5:0).

"В первую очередь мы должны порадоваться победе нашей сборной. Но я думаю, что ни у кого в сборной нет эйфории по поводу победы. У ребят появилась после этого психологическая раскрепощенность, и эта победа придаст им уверенности.

Имея в запасе три очка и такую разницу в мячах, уже можно строить дальнейшие планы. Я и до этого считал, что мы выйдем из группы, а сейчас надо просто идти от матча к матчу.

Однако в этой игре не все было так гладко, поэтому хорошо, что мы забили столько голов. У нас был довольно большой процент брака и мы не могли выйти из обороны через короткий пас. Учитывая класс соперника это насторожило", – цитирует Рахимова Чемпионат.
Теги: Рахимов Сборная России
Сегодня, 12:45
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2
(1)
№2 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 13:04) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
Полностью согласен. Насторожило, что практически пол часа во втором тайме наши мяли сиськи в центре поля и пропустили пару хороших контратак.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Сегодня, 13:04) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Он знает
Рашид был переводчиком при передаче взятки королю - произошла заминка при подсчёте денег под столом
Вовка хотел зажать десять копеек ))))))))))))))))))))
Король возмутился )))))))))))))))))))
Начинаются переговоры с Египтом ))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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