Фан-зону в Санкт-Петербурге вчера посетило 67 тыс. человек

В первый день работы Фестиваль болельщиков в Санкт-Петербурге посетило почти 67 тысяч человек.Максимальная единовременная вместимость фан-зоны в период трансляции матча ЧМ-2018 Россия-Саудовская Аравия составила около 12?500 чел.В период пиковой загрузки с 18:20 до 20:00 все входные КПП были перекрыты. Общая посещаемость Фан-зоны за день (по состоянию на 23:00) составила 66?800 чел.