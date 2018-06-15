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Фан-зону в Санкт-Петербурге вчера посетило 67 тыс. человек

В первый день работы Фестиваль болельщиков в Санкт-Петербурге посетило почти 67 тысяч человек.

Максимальная единовременная вместимость фан-зоны в период трансляции матча ЧМ-2018 Россия-Саудовская Аравия составила около 12?500 чел.

В период пиковой загрузки с 18:20 до 20:00 все входные КПП были перекрыты. Общая посещаемость Фан-зоны за день (по состоянию на 23:00) составила 66?800 чел.

Sport24
Теги: Чемпионат Мира
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