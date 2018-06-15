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У Дзагоева повреждение задней поверхности бедра

Алан Дзагоев прошел МРТ, по итогам которого было выявлено повреждение мышц задней поверхности бедра.

Сроки восстановления будут определены в ближайшие сутки.

Официальный твиттер сборной России
Теги: Дзагоев Сборная России
Сегодня, 14:13
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6
(0)
№6 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 15:24) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diego milito 22
По-словам Черчесова, все игроки готовы к ЧМ. Теперь понятна эта мнимая "готовность".

Дзага и в РФПЛ то матч играет 5 лечится. Не надо нагнетать


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№5 Написал: Батька (Сегодня, 15:21) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
интересно, сейчас его можно заменить и довызвать кого-то из запасных? Рауша, Глушакова или Ташаева?


Нет вроде все теперь кто есть тот есть ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 15:02) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
По-словам Черчесова, все игроки готовы к ЧМ. Теперь понятна эта мнимая "готовность".
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 14:34) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
интересно, сейчас его можно заменить и довызвать кого-то из запасных? Рауша, Глушакова или Ташаева?

По-моему,замены в заявке можно делать только за 24 часа до первой игры


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:32) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
интересно, сейчас его можно заменить и довызвать кого-то из запасных? Рауша, Глушакова или Ташаева?
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 14:22) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Алан..после Евро 12 нужно было педалить..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
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