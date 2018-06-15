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Капитан сборной Исландии: Аргентина — фаворит, но мы их не боимся

Капитан сборной Исландии Арон Гуннарссон поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Аргентины.

"Хорошо чувствуем себя. Мы давно об этом мечтали. Чемпионат мира наконец начинается. Мы готовы и не нервничаем. У нас есть опыт 2016 года. Мы хорошо там сыграли, хотим сделать здесь то же самое. У сборной Исландии сильный соперник, но мы хорошо подготовились. Будем смотреть Аргентине открыто в лицо. Мы их не боимся! Нам нечего терять, так что мы очень позитивно смотрим на завтрашний матч", - цитирует футболиста Чемпионат.
Теги: Сборная Аргентины Сборная Исландии
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