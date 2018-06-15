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Сергей Прядкин: Дзагоев будет готов через одну-две недели

Президенту РФПЛ Сергею Прядкину стало известно на какой срок выбыл полузащитник сборной России Алан Дзагоев.

"Дзагоев выбыл на одну-две недели. Очень жаль, что так произошло. Желаю ему скорейшего выздоровления", – цитирует Прядкина Р-Спорт

27-летний хавбек получил повреждение задней поверхности бедра в матче открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией и покинул поле на 24-й минуте.
Теги: Дзагоев Прядкин Сборная России
Сегодня, 15:50
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№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:52) #
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Врачи еще не знают,а прядкин уже в курсе...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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