Берт ван Марвейк: я тренирую Австралию, а Саудовская Аравия - уже история

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк прокомментировал разгромное поражение Саудовской Аравии в матче против России (0:5).- Я ожидал этого вопроса. Я здесь в качестве тренера Австралии. Для меня Саудовская Аравия уже история.