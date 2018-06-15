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Берт ван Марвейк: я тренирую Австралию, а Саудовская Аравия - уже история

Главный тренер сборной Австралии Берт ван Марвейк прокомментировал разгромное поражение Саудовской Аравии в матче против России (0:5).

- Вы тренировали сборную Саудовской Аравии. Ожидали ли вчера такого поражения от нее?

- Я ожидал этого вопроса. Я здесь в качестве тренера Австралии. Для меня Саудовская Аравия уже история.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная Австралии
Сегодня, 16:15
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№1 Написал: Alter ego (Сегодня, 16:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
Увы. Наследие оставил никакое.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
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