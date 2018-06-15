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Масуд Шоджаеи: сделаем все, чтобы Иран гордился нами

Полузащитник сборной Ирана Масуд Шоджаеи накануне первого матча на чемпионате мира против команды Марокко сказал, что опыт участия в предыдущих турнирах научил его не обещать победу заранее.

"Всем известно, что чемпионат мира – величайший международный турнир. Все мы, даже более опытные игроки, находимся под стрессом, но с большой радостью принимаем участие в этом соревновании. Я как капитан и все наши игроки очень рады находиться здесь и с нетерпением ждем первого матча, чтобы показать, на что мы способны и насладиться игрой. Я действительно принимал участие в трех чемпионатах мира и приобрел замечательный опыт, который позволил мне научиться одному: я не могу обещать победу до матча, могу пообещать своему народу только то, что мы сделаем все, что сможем, чтобы заставить нашу страну гордиться нами", - цитирует Шоджаеи "Матч ТВ".
Теги: Сборная Ирана
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