Сборная Уругвая вырвала победу над Египтом благодаря голу на 90-й минуте

Сборная Уругвая одержала победу над командой Египта в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Единственный гол в матче был забил на 90-й минуте.Чемпионат мира-2018Группа A / 1-й турСтадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия)Хименес, 90Египет: Эль-Шенави, Габр, Абдель-Шафи, Фатхи, Хегази, Эль-Ненни, Хамед (Морси, 51), Эль-Саид, Варда (Собха, 85), Трезеге, Мохсен (Кахраба, 63).Уругвай: Муслера, Хименес, Касерес, Варела, Годин, Нандес (Санчес, 61), Бентанкур, Весино (Торрейра, 88), де Арраскаэта (Родригес, 61), Суарес, Кавани.Предупреждения: Трезеге, 90+4, Хегази, 90+5