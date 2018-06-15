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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
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Сборная Уругвая вырвала победу над Египтом благодаря голу на 90-й минуте
Сборная Уругвая одержала победу над командой Египта в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Единственный гол в матче был забил на 90-й минуте.
Чемпионат мира-2018
Группа A / 1-й тур
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия)
Египет – Уругвай 0:1
Гол: Хименес, 90
Египет: Эль-Шенави, Габр, Абдель-Шафи, Фатхи, Хегази, Эль-Ненни, Хамед (Морси, 51), Эль-Саид, Варда (Собха, 85), Трезеге, Мохсен (Кахраба, 63).
Уругвай: Муслера, Хименес, Касерес, Варела, Годин, Нандес (Санчес, 61), Бентанкур, Весино (Торрейра, 88), де Арраскаэта (Родригес, 61), Суарес, Кавани.
Предупреждения: Трезеге, 90+4, Хегази, 90+5
Чемпионат мира-2018
Группа A / 1-й тур
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия)
Египет – Уругвай 0:1
Гол: Хименес, 90
Египет: Эль-Шенави, Габр, Абдель-Шафи, Фатхи, Хегази, Эль-Ненни, Хамед (Морси, 51), Эль-Саид, Варда (Собха, 85), Трезеге, Мохсен (Кахраба, 63).
Уругвай: Муслера, Хименес, Касерес, Варела, Годин, Нандес (Санчес, 61), Бентанкур, Весино (Торрейра, 88), де Арраскаэта (Родригес, 61), Суарес, Кавани.
Предупреждения: Трезеге, 90+4, Хегази, 90+5
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