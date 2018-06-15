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Сборная Уругвая вырвала победу над Египтом благодаря голу на 90-й минуте

Сборная Уругвая одержала победу над командой Египта в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Единственный гол в матче был забил на 90-й минуте.

Чемпионат мира-2018

Группа A / 1-й тур

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия)

Египет – Уругвай 0:1

Гол: Хименес, 90

Египет: Эль-Шенави, Габр, Абдель-Шафи, Фатхи, Хегази, Эль-Ненни, Хамед (Морси, 51), Эль-Саид, Варда (Собха, 85), Трезеге, Мохсен (Кахраба, 63).

Уругвай: Муслера, Хименес, Касерес, Варела, Годин, Нандес (Санчес, 61), Бентанкур, Весино (Торрейра, 88), де Арраскаэта (Родригес, 61), Суарес, Кавани.

Предупреждения: Трезеге, 90+4, Хегази, 90+5
Теги: Сборная Уругвая Сборная Египта
Сегодня, 16:57
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№20 Написал: Alter ego (Сегодня, 17:57) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Юлий Цезарь
Цитата: Alter ego
Уругвай победил по делу. Египтян выручали вратарь и пруха. В нападении они напоминали саудовцев.

Но все-таки ясно видно, что игроки египта именно индивидуально сильнее саудовских. Хотя может все дело в том, что они сытые? smile

Они вроде тоже должны были пост держать.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№19 Написал: Antip7 (Сегодня, 17:28) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: mustang
что это было?матч чемпионата мира или очередная игра тура фнл?
а еще хотят увеличить число участников до 48
уругвай г..
египет как эти люди вообше попали в футбол?




Это матч группы..
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№18 Написал: SVN (Сегодня, 17:27) #
  • 0
  •  (2)

на 20 минут Салаха нельзя было выпустить?нет,прижались к воротам.
Будет злой Салах против России.... frowning
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№17 Написал: mustang (Сегодня, 17:21) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
что это было?матч чемпионата мира или очередная игра тура фнл?
а еще хотят увеличить число участников до 48
уругвай г..
египет как эти люди вообше попали в футбол?


--------------------
за спартак болеет интеллигенция
Регистрация: 23.12.2015 [жалоба]
№16 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:20) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: Юлий Цезарь
что они сытые?

Рамзан по ходу по царски их принял .

Нормально все будет с Египтом . Более того , Россия займёт 1 место благодаря разнице по голам .


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№15 Написал: нетрал (Сегодня, 17:15) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
он выйдет даже на костылях и с подвязанным плечом.. и все равно забьет.. к сожалению

во ты упертый ...на ни уя он не сделает ...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№14 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 17:14) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Alter ego
Уругвай победил по делу. Египтян выручали вратарь и пруха. В нападении они напоминали саудовцев.

Но все-таки ясно видно, что игроки египта именно индивидуально сильнее саудовских. Хотя может все дело в том, что они сытые? smile
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№13 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:13) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
По мне так это лучше что Уругвай выиграл,но в любом случае все зависит только от нас
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№12 Написал: Antip7 (Сегодня, 17:11) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: plast
против нас салах и на уколах выйдет, будет не легко но выходить надо из группы!!!

Судя по его выражению лица, он выйдет даже на костылях и с подвязанным плечом.. и все равно забьет.. к сожалению
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№11 Написал: plast Спб (Сегодня, 17:10) #
  • +2
  •  (6)
online

против нас салах и на уколах выйдет, будет не легко но выходить надо из группы!!!
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№10 Написал: лад USSR (Сегодня, 17:07) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Суарес сегодня был неподражаем, напомнил чем-то одного из персонажей предыдущей игры.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№9 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 17:04) #
  • -10
  •  (12)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Нормально. Теперь осталось в ничью, хотя бы, с Египтом сыграть, и выход из группы, практически, обеспечен.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№8 Написал: avnik море (Сегодня, 17:04) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
№5796 Написал: avnik море (7 июня 2018 18:23) #Не нравится+1Нравится (3)
Болеет за: «Спартак»

Владимир Путин: рассчитываю, что наша сборная выстрелит на ЧМ-2018

После выхода из раздевалки перед первой игрой, к тренеру российской сборной подошел человек в штатском.

- Вы забыли, Станислав Саламович...
- Что я мог забыть?!!! - воскликнул человек с большой головой.
- Вы забыли это, - негромко сказал человек в штатском и протянул парабеллум...
- Зачем мне пистолет?
- После первой игры вы должны выстрелить...
- Стрелять? В какого?
- Вы должны обязательно выстрелить. Об этом просил президент...

------------------------------------------------------

Сразу после игры Египет-Уругвай у тренера российской сборной зазвонил телефон.
- Станислав Саламович?
- Да, слушаю.
- Вам нужно сдать пистолет...
- А как же просьба президента?
- Президент считает, что вы слишком много тратите патронов.
- Человек с большой головой вздохнул и вытащил из кармана парабеллум - ему так понравилось стрелять...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№7 Написал: Босх Россия (Сегодня, 17:04) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
а чо такое с пустыми трибунами???
ФИФА не продало дорогие билеты?

От Уругвая и Египта мало болельщиков....????


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: ale Вятка (Сегодня, 17:02) #
  • -7
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
теперь нам надо хотябы ничейку с египтом и дело сделано)


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 17:02) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
города ёбург саранск ..за какие заслуги там играют ЧМ? 4 игры в Питере или Краснодаре с аншлагом или эти забытые выселки?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: Antip7 (Сегодня, 17:02) #
  • 0
  •  (12)
online

Не понимаю восторгов по поводу Россия - Египет (особенно от питерских болельщиков). Египтяне довольно крепкая команда, Эльнени круто режет атаки (Головину будет ооочень непросто играть в центре), а уж до Салаха мяч пару раз, все же, доставят.. вы хотите чтобы Игнашевич его тормозил? Или Кутепов? Ну -ну..
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 17:01) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Эх, египетская сила, немного не додержали.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№2 Написал: Alter ego (Сегодня, 17:00) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уругвай победил по делу. Египтян выручали вратарь и пруха. В нападении они напоминали саудовцев.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 16:58) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Египет с "травмой" Салаха наипал самого себя. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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