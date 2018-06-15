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ФИФА изучает причину низкой посещаемости на матче ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Международная федерация футбола (ФИФА) изучает вопрос того, почему на матче группы А чемпионата мира Уругвай – Египет (1:0) оказалось шесть тысяч свободных мест.

– Мы можем подтвердить, что официальная посещаемость матча на матче Египет – Уругвай в Екатеринбурге составляет 27 015 зрителей при вместимости стадиона – 33 061. Тот факт, что количество зрителей на матче отличается от количества распределенных билетов, может зависеть от многих факторов (в том числе, от неявки зрителей в день матча), которые в настоящее время изучаются ФИФА, – сообщили в пресс-службе организации.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная Египта Сборная Уругвая
Сегодня, 17:21
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5
(1)
№5 Написал: Alone (Сегодня, 17:52) #
  • +3
  •  (3)
online

Живу в Челябинске, два часа на машине до Екатеринбурга, пытался купить билет на матч перу Франция, ещё на втором этапе через сайт фифа. Единственные Билеты которые были в наличии только на матч Сенегал Япония за 20 тысяч. Смотрел сейчас Уругвай Египет по телевизору и просто а ху ел! Полу пустой стадион! А билетов нет
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 17:47) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: 91800bsp
Цитата: Юлий Цезарь
Цитата: SVN
жаль,перекупы негодяи,испортили праздник.

а может просто денег нет у людей? smirk

Не настолько и дорогие билеты

ну хз. Я быть может в Питер тоже не полетел бы, если бы одноклассник не подогнал
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 17:43) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Юлий Цезарь
Цитата: SVN
жаль,перекупы негодяи,испортили праздник.

а может просто денег нет у людей? smirk

Не настолько и дорогие билеты


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№2 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 17:42) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: SVN
жаль,перекупы негодяи,испортили праздник.

а может просто денег нет у людей? smirk
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 17:34) #
  • +1
  •  (3)

жаль,перекупы негодяи,испортили праздник.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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