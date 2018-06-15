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Марокко - Иран: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы Марокко и Ирана на матч группового турнира чемпионата мира-2018.

Марокко: Мунир - Амрабат, Бенатиа, Саисс, Хакими - Эль-Ахмади, Буссуфа - Харит, Беланда, Зиех - Эль-Кааби

Иран: Бейранванд - Хаджисафи, Чешми, Пуралиганжи, Резаян - Шоджаеи, Эбрахими, Амири - Ансарифард, Джаханбахш, Азмун.
Теги: Сборная Марокко Сборная Ирана
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