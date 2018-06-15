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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Россия может обеспечить себе 1/8 финала ЧМ-2018 уже во второй игре
Сборная России вместе с Уругваем возглавили таблицу группы А ЧМ-2018. У обеих национальных команд по три очка, но наша сборная находится выше за счет разницы забитых и пропущенных голов.
Таким образом, сборная России может обеспечить себе место в плей-офф уже в ближайшем туре. Для этого необходимо обыгрывать Египет и ждать, что уругвайцы не проиграют Саудовской Аравии. В этом случае наша команда будут недосягаема для азиатской и африканской сборных.
Любой иной результат не гарантирует на 100 процентов российской команде попадание в плей-офф.
"Спорт-Экспресс"
Таким образом, сборная России может обеспечить себе место в плей-офф уже в ближайшем туре. Для этого необходимо обыгрывать Египет и ждать, что уругвайцы не проиграют Саудовской Аравии. В этом случае наша команда будут недосягаема для азиатской и африканской сборных.
Любой иной результат не гарантирует на 100 процентов российской команде попадание в плей-офф.
"Спорт-Экспресс"
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