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Россия может обеспечить себе 1/8 финала ЧМ-2018 уже во второй игре

Сборная России вместе с Уругваем возглавили таблицу группы А ЧМ-2018. У обеих национальных команд по три очка, но наша сборная находится выше за счет разницы забитых и пропущенных голов.

Таким образом, сборная России может обеспечить себе место в плей-офф уже в ближайшем туре. Для этого необходимо обыгрывать Египет и ждать, что уругвайцы не проиграют Саудовской Аравии. В этом случае наша команда будут недосягаема для азиатской и африканской сборных.

Любой иной результат не гарантирует на 100 процентов российской команде попадание в плей-офф.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная России
Сегодня, 17:30
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8
(1)
№8 Написал: 120220 (Сегодня, 17:49) #
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Болеет за:
«Урал»
ДА ВЫ ПРАВЫ 1-1 СЫГРАЛИ С АНГЛИЕЙ И КИПЯТКОМ ВСЕ ЛЯЖКИ ОБОССАЛИ ОТ РАДОСТИ. А СЛЕДУЮЩИЕ ДВЕ ИГРЫ ПРОСТО ПОЗОР БЫЛ. ТАК ЧТО РАНО В ЛАДОШИ ХЛОПАТЬ
Регистрация: 29.07.2008 [жалоба]
№7 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 17:49) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: filin89
Чет я не помню, что б мы при Слуцком на ЧЕ выигрывали.

Видимо подразумевался Адвокат.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:47) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот не надо нам эти расклады,нужно ругать больше,а то проходили уже...
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 17:43) #
  • +2
  •  (4)

Мы сыграли только одну игру,какой плейофф,какие расклады!?


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№4 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 17:42) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: 120220
НЕ ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ СО СЛУЦКИМ НАШИ ТОЖЕ ПЕРВУЮ ИГРУ ВЫИГРАЛИ. ВСЕ В ЛАДОШИ ХЛОПАЛИ, ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ ВСЕ ЗНАЮТ. ТАК ЧТО ЛУЧШЕ НЕ КАРКАТЬ И НЕ ПИСАТЬ ВСЯКУЮ ХРЕНЬ.

Чет я не помню, что б мы при Слуцком на ЧЕ выигрывали.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 17:42) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: 120220
НЕ ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ СО СЛУЦКИМ НАШИ ТОЖЕ ПЕРВУЮ ИГРУ ВЫИГРАЛИ. ВСЕ В ЛАДОШИ ХЛОПАЛИ, ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ ВСЕ ЗНАЮТ. ТАК ЧТО ЛУЧШЕ НЕ КАРКАТЬ И НЕ ПИСАТЬ ВСЯКУЮ ХРЕНЬ.

1/1 в первом матче с Англией это ничья wink
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: 120220 (Сегодня, 17:39) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Урал»
НЕ ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ СО СЛУЦКИМ НАШИ ТОЖЕ ПЕРВУЮ ИГРУ ВЫИГРАЛИ. ВСЕ В ЛАДОШИ ХЛОПАЛИ, ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ ВСЕ ЗНАЮТ. ТАК ЧТО ЛУЧШЕ НЕ КАРКАТЬ И НЕ ПИСАТЬ ВСЯКУЮ ХРЕНЬ.
Регистрация: 29.07.2008 [жалоба]
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 17:34) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
математики хреновы... эти расклады известны даже школьникам...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
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