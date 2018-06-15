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Юрий Жирков тренируется по индивидуальному графику

В Новогорске в эти минуты проходит тренировка сборной России. На ней отсутствует защитник Юрий Жирков.

Сегодня и завтра он будет заниматься по индивидуальной программе из-за небольшого ушиба голени.

Накануне Жирков отыграл все 90 минут в матче открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0).

Следующую игру россияне проведут против Египта. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 19 июня, начало – в 21.00 по московскому времени.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная России
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