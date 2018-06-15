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Эктор Купер: думаю, Салах будет в форме к матчу со сборной России

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер после поражения от Уругвая (0:1) в матче группового этапа чемпионата мира поделился ожиданиями от предстоящей встречи с национальной командой России.

"Мы стараемся пока думать о сегодняшнем матче, не хотим забегать вперёд. Завтра в Грозном начнём готовиться к России. Так или иначе всегда есть шанс победить.

Что касается Салаха, то я думаю, что он уже будет в форме. Решение всегда принимают тренерский штаб и медицинский штаб. Если будут оставаться сомнения, если это может привести к травме, мы не можем рисковать", - цитирует Купера "Чемпионат.сом".
Теги: Салах Сборная Египта Сборная России
Сегодня, 18:18
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(0)
№3 Написал: Костя Сардинов (Сегодня, 20:01) #
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online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: nongames СПБ (Сегодня, 19:53) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Выйдет на уколах, большой вопрос пойдет ли это на пользу команде. Если только в психологическом плане, ну а если он после двух, трёх жестких контактов не сможет играть, это подействует с точностью да наоборот... Жалко Египтосов, но нашим нужно 3 очка.
Регистрация: 19.10.2009 [жалоба]
№1 Написал: Giovane Elber GElber (Сегодня, 18:55) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Я думаю это блеф, Салах не готов...
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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