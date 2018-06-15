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Эктор Купер: думаю, Салах будет в форме к матчу со сборной России
Главный тренер сборной Египта Эктор Купер после поражения от Уругвая (0:1) в матче группового этапа чемпионата мира поделился ожиданиями от предстоящей встречи с национальной командой России.
"Мы стараемся пока думать о сегодняшнем матче, не хотим забегать вперёд. Завтра в Грозном начнём готовиться к России. Так или иначе всегда есть шанс победить.
Что касается Салаха, то я думаю, что он уже будет в форме. Решение всегда принимают тренерский штаб и медицинский штаб. Если будут оставаться сомнения, если это может привести к травме, мы не можем рисковать", - цитирует Купера "Чемпионат.сом".
"Мы стараемся пока думать о сегодняшнем матче, не хотим забегать вперёд. Завтра в Грозном начнём готовиться к России. Так или иначе всегда есть шанс победить.
Что касается Салаха, то я думаю, что он уже будет в форме. Решение всегда принимают тренерский штаб и медицинский штаб. Если будут оставаться сомнения, если это может привести к травме, мы не можем рисковать", - цитирует Купера "Чемпионат.сом".
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