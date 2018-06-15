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Александр Головин: говорят, Дзагоев выбыл на 10 дней

Полузащитник сборной России Александр Головин сообщил, что его коллега по амплуа Алан Дзагоев, из-за травмы заменённый в первом тайме матча-открытия чемпионата мира–2018 с командой Саудовской Аравии (5:0), предположительно пропустит 10 дней.

"Говорят, Дзагоев выбыл на 10 дней", - сказал Головин.
Теги: Головин Дзагоев Сборная России
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