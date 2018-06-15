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Сергей Кирьяков: Дзюба себя проявил, но вряд ли тренерский штаб станет что-то менять
Бывший нападающий московского "Динамо" Сергей Кирьяков поделился соображениями на тему стартового состава национальной команды на следующий матч чемпионата мира—2018 с командой Египта.
"Кто у нас сыграет в нападении в матче против сборной Египта? Это тяжёлый вопрос, потому что Артём Дзюба, получив шанс сыграть, воспользовался им сполна. Он забил такой типичный для центрального нападающего гол: продавил защитника в штрафной площади, выиграл верховую борьбу и очень красиво забил. Федя Смолов, к сожалению, не смог проявить свои лучшие качества. Но в любом случае они нам известны: он всегда опасен для ворот соперника. Сейчас для тренерского штаба будет основным вопросом, кого поставить с начала встречи — Дзюбу или Смолова.
Всё-таки Фёдор всегда планировался основным центральным нападающим, поэтому так быстро от этого плана не отступят. В любом случае Смолов начнёт игру с Египтом, а дальше уже всё будет зависеть от того, как он будет действовать. Не думаю, что надо впадать в какую-то крайность и сразу же делать перестановки в составе. Наша сборная сейчас выиграла, Дзюба себя проявил, но вряд ли тренерский штаб станет так быстро что-то менять. Думаю, выбор будет в пользу Феди Смолова. Но если он и во втором матче себя не проявит и Артём опять так же удачно выйдет на замену, то в третьем матче выход последнего с первых минут будет более заслуженным. Всё покажет игра с Египтом.
Что касается вариантов замены Алана Дзагоева, то команда довольно неплохо компенсировала потерю одного из своих ведущих игроков. Александр Головин сместился в эту зону и играл практически вторым нападающим, а Денис Черышев действовал слева. Все перестановки были сделаны логически, и в принципе всё было достаточно хорошо. У Головина на этой позиции большой выбор действий: открывания, работа без мяча, когда наши владеют мячом. Он может смещаться как влево, так вправо, отходить в глубину для получения мяча. Когда же Александр действовал слева, его действия были несколько ограничены. Черышев – типичный левый фланг, хорошая левая нога. Забив два мяча, он расставил все точки над “i” и показал, что действительно готов играть довольно-таки ведущую роль на этом чемпионате мира. Поэтому здесь вообще без всяких вопросов. Думаю, на игру с Египтом наша сборная выйдет тем же победным составом, который играл после травмы Дзагоева.
Удивил ли невыход на поле Миранчуков? Всё складывалось более-менее нормально, команда играла уверенно и вела в счёте. Вряд ли нужно было делать какие-то перестановки и выпускать Миранчуков. В принципе можно было бы дать им возможность сыграть, но ещё будут игры, где таким вариантом воспользуются. И Антон, и Алексей ещё получат шанс выйти на поле и проявить себя", - цитирует Кирьякова "Чемпионат.сом".
"Кто у нас сыграет в нападении в матче против сборной Египта? Это тяжёлый вопрос, потому что Артём Дзюба, получив шанс сыграть, воспользовался им сполна. Он забил такой типичный для центрального нападающего гол: продавил защитника в штрафной площади, выиграл верховую борьбу и очень красиво забил. Федя Смолов, к сожалению, не смог проявить свои лучшие качества. Но в любом случае они нам известны: он всегда опасен для ворот соперника. Сейчас для тренерского штаба будет основным вопросом, кого поставить с начала встречи — Дзюбу или Смолова.
Всё-таки Фёдор всегда планировался основным центральным нападающим, поэтому так быстро от этого плана не отступят. В любом случае Смолов начнёт игру с Египтом, а дальше уже всё будет зависеть от того, как он будет действовать. Не думаю, что надо впадать в какую-то крайность и сразу же делать перестановки в составе. Наша сборная сейчас выиграла, Дзюба себя проявил, но вряд ли тренерский штаб станет так быстро что-то менять. Думаю, выбор будет в пользу Феди Смолова. Но если он и во втором матче себя не проявит и Артём опять так же удачно выйдет на замену, то в третьем матче выход последнего с первых минут будет более заслуженным. Всё покажет игра с Египтом.
Что касается вариантов замены Алана Дзагоева, то команда довольно неплохо компенсировала потерю одного из своих ведущих игроков. Александр Головин сместился в эту зону и играл практически вторым нападающим, а Денис Черышев действовал слева. Все перестановки были сделаны логически, и в принципе всё было достаточно хорошо. У Головина на этой позиции большой выбор действий: открывания, работа без мяча, когда наши владеют мячом. Он может смещаться как влево, так вправо, отходить в глубину для получения мяча. Когда же Александр действовал слева, его действия были несколько ограничены. Черышев – типичный левый фланг, хорошая левая нога. Забив два мяча, он расставил все точки над “i” и показал, что действительно готов играть довольно-таки ведущую роль на этом чемпионате мира. Поэтому здесь вообще без всяких вопросов. Думаю, на игру с Египтом наша сборная выйдет тем же победным составом, который играл после травмы Дзагоева.
Удивил ли невыход на поле Миранчуков? Всё складывалось более-менее нормально, команда играла уверенно и вела в счёте. Вряд ли нужно было делать какие-то перестановки и выпускать Миранчуков. В принципе можно было бы дать им возможность сыграть, но ещё будут игры, где таким вариантом воспользуются. И Антон, и Алексей ещё получат шанс выйти на поле и проявить себя", - цитирует Кирьякова "Чемпионат.сом".
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