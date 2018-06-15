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Болельщик из Саудовской Аравии отдал за такси 30 тысяч рублей вместо трех

Болельщик из Саудовской Аравии в Москве отдал за такси от стадиона "Лужники" до своей гостиницы на проспекте Мира (расстояние около 20 километров – ред.) почти 30 тысяч рублей.

"После матча болельщик из Саудовской Аравии вызвал такси до гостиницы. По его словам, он договорился с таксистом заплатить за проезд 3 тысячи рублей, но по окончании поездки с его банковской карты списали почти 30 тысяч рублей, после этого он обратился в правоохранительные органы", - пояснил источник в правоохранительных органах.

Источник добавил, что уже в ночь на 15 июня был задержан подозреваемый. По данному факту проводится проверка.

РИА Новости
Сегодня, 19:15
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№2 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 20:00) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Как же задолбали эти чёртовы таксисты.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
№1 Написал: ustas Новокузнецк (Сегодня, 19:44) #
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online

Сядет жадный придурок по серьезной статье - мошенничество !
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
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