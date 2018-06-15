Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119632
Политика и события в стране и мире 4605
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 76
Зенит 104687
Mузыка 5724
кто чо любит пажрать? 3198
КБ-Гостевая 26753
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Оскар Табарес: Суарес? У многих великих футболистов бывают провальные матчи

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес дал комментарии после победы над командой Египта (1:0).

- Главное, что набрали три очка. Вчера я говорил о том, что Уругвай не побеждал в стартовом матче целых 48 лет. Теперь эта "традиция" в прошлом, и мы полны желания продолжить успех. Конечно, нам есть что исправлять.

Но Египет показал себя серьезной командой, здорово накрывал нас в центральной зоне. Все говорили про Салаха, но, как видите, египтяне и без него провели замечательный матч. Это лишний раз доказывает, что в футболе важнее не звезды, а командная игра.

- Как прокомментируете неудачный матч Суареса?

Мы ведь порой играли и без Кавани, но все равно побеждали. Сегодня им не удалось отличиться, особенно у Луиса сегодня не все получалось Отмечу хорошую игру голкипера, кроме того, не стоит забывать, что у Пеле, Марадоны и у Месси, у больших игроков, выдаются не самые удачные матчи.

- Как сказался тот факт, что Салах так и не вышел?

- В футболе главным фактором является качество игроков в команде, тренер играет с коллективом, а не со звездой. Совершенно очевидно, что с Салахом команда Египта могла получить дополнительные силы, а исход мог бы быть другим.. Мне не нравится спекулировать теми вещами, которые я не могу продемонстрировать.. Когда игроки немного успокоятся, мы все вместе разберем прошедшую игру. Важно, что у нашей команды хороший психологический настрой. Мы будем стараться и дальше выигрывать матчи и выходить из группы. Мы будем расти и набираться опыта здесь.

Rusfootball.info
Теги: Суарес Сборная Уругвая Сборная Египта
Сегодня, 19:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Костя Сардинов (Сегодня, 19:57) #
  • -1
  •  (1)
online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.