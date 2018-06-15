Оскар Табарес: Суарес? У многих великих футболистов бывают провальные матчи

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес дал комментарии после победы над командой Египта (1:0).- Главное, что набрали три очка. Вчера я говорил о том, что Уругвай не побеждал в стартовом матче целых 48 лет. Теперь эта "традиция" в прошлом, и мы полны желания продолжить успех. Конечно, нам есть что исправлять.Но Египет показал себя серьезной командой, здорово накрывал нас в центральной зоне. Все говорили про Салаха, но, как видите, египтяне и без него провели замечательный матч. Это лишний раз доказывает, что в футболе важнее не звезды, а командная игра.Мы ведь порой играли и без Кавани, но все равно побеждали. Сегодня им не удалось отличиться, особенно у Луиса сегодня не все получалось Отмечу хорошую игру голкипера, кроме того, не стоит забывать, что у Пеле, Марадоны и у Месси, у больших игроков, выдаются не самые удачные матчи.- В футболе главным фактором является качество игроков в команде, тренер играет с коллективом, а не со звездой. Совершенно очевидно, что с Салахом команда Египта могла получить дополнительные силы, а исход мог бы быть другим.. Мне не нравится спекулировать теми вещами, которые я не могу продемонстрировать.. Когда игроки немного успокоятся, мы все вместе разберем прошедшую игру. Важно, что у нашей команды хороший психологический настрой. Мы будем стараться и дальше выигрывать матчи и выходить из группы. Мы будем расти и набираться опыта здесь.