Кабан-экстрасенс из Великобритании назвал участников полуфинала ЧМ-2018

Кабан-экстрасенс из Великобритании назвал участников полуфинала чемпионата мира в России.Как сообщает издание Metro, животное предсказало, что команды Аргентины, Нигерии, Бельгии и Уругвая сыграют в 1/2 финала турнира.По словам владельцев кабана по имени Маркус, он никогда не ошибался в прогнозах и угадал победителя чемпионата мира — 2014 и президентских выборов в США 2016 года.