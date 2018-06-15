Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119632
Политика и события в стране и мире 4605
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 76
Зенит 104687
Mузыка 5724
кто чо любит пажрать? 3198
КБ-Гостевая 26753
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Кабан-экстрасенс из Великобритании назвал участников полуфинала ЧМ-2018

Кабан-экстрасенс из Великобритании назвал участников полуфинала чемпионата мира в России.

Как сообщает издание Metro, животное предсказало, что команды Аргентины, Нигерии, Бельгии и Уругвая сыграют в 1/2 финала турнира.

По словам владельцев кабана по имени Маркус, он никогда не ошибался в прогнозах и угадал победителя чемпионата мира — 2014 и президентских выборов в США 2016 года.

"Газета.ру"
Сегодня, 19:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: Костя Сардинов (Сегодня, 19:56) #
  • -1
  •  (1)
online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:50) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Этот кабан оказывается мудрее и умнее некоторых парламентариев и министров английских, если "интересуется" футболом , что не приветствуется СМИ и руководством Бритов.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.