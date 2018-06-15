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Криштиану Роналду - в атаке Португалии на игру с Испанией

Стал известен стартовый состав сборной Португалии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Испании.

Португалия: Патрисиу, Седрик, Пепе, Фонте, Геррейро, Бруну Фернандеш, Моутиньо, Карвальо, Гуэдеш, Бернарду Силва, Роналду.
Сегодня, 19:55
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2
(1)
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:57) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
удивительно что его не приберегли для матча с нами в 1\8


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Костя Сардинов (Сегодня, 19:56) #
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  •  (1)
online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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