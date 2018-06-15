Криштиану Роналду - в атаке Португалии на игру с Испанией

Стал известен стартовый состав сборной Португалии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Испании.: Патрисиу, Седрик, Пепе, Фонте, Геррейро, Бруну Фернандеш, Моутиньо, Карвальо, Гуэдеш, Бернарду Силва, Роналду.