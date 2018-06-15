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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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ЦСКА объявил об уходе Ахмеда Мусы (10)
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16:53
"Урал": у Суареса и Салаха почти получилось собрать столько зрителей, сколько Фидлер и Бикфалви (5)
"Урал": у Суареса и Салаха почти получилось собрать столько зрителей, сколько Фидлер и Бикфалви (5)
16:25
Алексей Сорокин: на матч Египет - Уругвай продано 32 тысячи билетов. Почему есть пустые места - мне неизвестно (8)
Алексей Сорокин: на матч Египет - Уругвай продано 32 тысячи билетов. Почему есть пустые места - мне неизвестно (8)
13:34
Федерация футбола Саудовской Аравии накажет нескольких своих футболистов из-за разгромного поражения от сборной России (10)
Федерация футбола Саудовской Аравии накажет нескольких своих футболистов из-за разгромного поражения от сборной России (10)
Сборная Ирана в концовке вырвала победу над Марокко
Сборные Марокко уступила Ирану в первом туре группового этапа чемпионата мира.
Чемпионат мира-2018
Группа B / 1-й тур
Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)
Марокко – Иран 0:1
Голы: Бухаддуз, 90+5 (авт.)
Марокко: Мунир - Амрабат, (Карсела-Гонсалес, 78), Бенатиа, Саисс, Хакими - Эль-Ахмади, Буссуфа - Харит, Беланда, Зиех - Эль-Кааби, (Бухаддуз, 80).
Иран: Бейранванд - Хаджисафи, Чешми, Пуралиганжи, Резаян - Шоджаеи, (Тареми, 70), Эбрахими, (Монтазери, 82), Амири - Ансарифард, Джаханбахш, Азмун.
Предупреждения: Шоджаеи, 10, Эль-Ахмади, 36, Джаханбакш, 50, Ансарифард, 90+3
Чемпионат мира-2018
Группа B / 1-й тур
Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)
Марокко – Иран 0:1
Голы: Бухаддуз, 90+5 (авт.)
Марокко: Мунир - Амрабат, (Карсела-Гонсалес, 78), Бенатиа, Саисс, Хакими - Эль-Ахмади, Буссуфа - Харит, Беланда, Зиех - Эль-Кааби, (Бухаддуз, 80).
Иран: Бейранванд - Хаджисафи, Чешми, Пуралиганжи, Резаян - Шоджаеи, (Тареми, 70), Эбрахими, (Монтазери, 82), Амири - Ансарифард, Джаханбахш, Азмун.
Предупреждения: Шоджаеи, 10, Эль-Ахмади, 36, Джаханбакш, 50, Ансарифард, 90+3
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