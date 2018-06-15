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Сборная Ирана в концовке вырвала победу над Марокко

Сборные Марокко уступила Ирану в первом туре группового этапа чемпионата мира.

Чемпионат мира-2018

Группа B / 1-й тур

Стадион: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)

Марокко – Иран 0:1

Голы: Бухаддуз, 90+5 (авт.)

Марокко: Мунир - Амрабат, (Карсела-Гонсалес, 78), Бенатиа, Саисс, Хакими - Эль-Ахмади, Буссуфа - Харит, Беланда, Зиех - Эль-Кааби, (Бухаддуз, 80).

Иран: Бейранванд - Хаджисафи, Чешми, Пуралиганжи, Резаян - Шоджаеи, (Тареми, 70), Эбрахими, (Монтазери, 82), Амири - Ансарифард, Джаханбахш, Азмун.

Предупреждения: Шоджаеи, 10, Эль-Ахмади, 36, Джаханбакш, 50, Ансарифард, 90+3
Теги: Сборная Марокко Сборная Ирана
Сегодня, 19:58
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9
(1)
№9 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 20:48) #
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Цитата: sparwik53
Ну и концовочки выдали сегодня в двух матчах. И еще, в Питере что за шумовое оформление? Припоминается нечто подобное в ЮАР дуделки какие-то?Пошумней чем в Лужниках было.

Вувузелы,eбaTь их в рот.


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№8 Написал: Faraon (Сегодня, 20:42) #
  • -2
  •  (6)

Победа в стиле ЦСКА
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 20:37) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: pisto
Такое ощущение что команды на ничью играли


Вы игру смотрели?там Марокко 90 минут атаковал ,создал
с десяток голевых моментов,каким то чудом Иран не
пропустил...а в концовке автогол!
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№6 Написал: ова Жириновский Москва (Сегодня, 20:36) #
  • 0
  •  (4)

Автогольщик просто не человек. За 10 мин после матча под его последней фоткой было оставлено 4000 комментариев. И ещё через 10 мин он закрыл свой профиль . Тоесть не прошло и получаса после матча где ты похоронил свою стану а он уже залез в инстограмм. Сильно видно переживает за лайки. Просто ублюдское отношение
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 20:26) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
глухой кот оказался прав ....странно ...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: ова Жириновский Москва (Сегодня, 20:23) #
  • -2
  •  (2)

Вот говорят что не специально, что не стоит сильно давить на парня за автогол. Но по мне этот человек больше в сборной не должен появлятся и было бы правильным уже сейчас выслать его со сборной. По отношению другим игрокаи болельщикам этой сборной.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: pisto (Сегодня, 20:23) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Такое ощущение что команды на ничью играли, у кого они собирались потом выигрывать - у Испании или Португалии? Так что зря автогольщик распереживался в конце - ничья похоронила бы обе сборные
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: GPS (Сегодня, 20:03) #
  • -3
  •  (7)

Вчера саудитов чпокнули. Сегодня их прихвостней.
Прям праздник!
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:02) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну и концовочки выдали сегодня в двух матчах. И еще, в Питере что за шумовое оформление? Припоминается нечто подобное в ЮАР дуделки какие-то?Пошумней чем в Лужниках было.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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