На матче Перу - Дания ожидается 10 тысяч перуанских болельщиков и 700 - датских

Сборные Перу и Дании завтра, 16 июня, в Саранске проведут матч первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 (начало — в 19:00 мск).На стадионе ожидается 10 тысяч перуанских болельщиков и 700 — датских. На пресс-конференции представителей сборной Дании спросили, что они об этом думают, те ответили, что для них это не имеет большого значения.ЧМ-2018 проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В группе С помимо команд Перу и Дании находятся Франция и Австралия, которые также сыграют между собой завтра (начало — в 13:00 мск).