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Хорхе Сампаоли: Рохо — человек, который знает, что нужно сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от матча с Исландией в первом туре группового этапа ЧМ-2018.

"В России очень красиво, здорово. Все игроки мечтают сыграть в финальной части ЧМ. Завтра будет хороший матч – надеюсь, мы его выиграем. Я привёз сюда свою сборную и буду дорожить каждой секундой, что игроки будут находиться на поле. Постараюсь принимать правильные решения.

Не все хорошо готовые игроки попали в сборную – надо было принять во внимание не только индивидуальные результаты, но и работу в сборной. Плюс нужно отталкиваться от того, какие решения принимает на поле Месси. Постараемся дать возможность проявить себя всем – и Месси, и другим футболистам. Наличие такого игрока, как Месси, даёт нам определённую гибкость и меняет нашу оборону.

Маркос Рохо дал нам самые разные возможности. Я говорил, что нам нужна идентичность, связанная с самой игрой. Рохо дал нам многопрофильность и последовательность. У Маркоса не было постоянной возможности играть с нами все три месяца, но я думаю, это тот человек, которого мы искали. Он помогает возвращать утерянные мячи, он готов в игре. Он так же хорош, как и остальные игроки сборной. Это человек, который знает, что нужно Аргентине", - цитирует Сампаоли "Чемпионат.сом".
Теги: Сампаоли Сборная Аргентины Рохо
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