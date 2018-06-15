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Наставник сборной Марокко: это худшее, что могло произойти

Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар прокомментировал поражение от Ирана на чемпионате мира.

- Я очень разочарован сегодня. Если бы мы сыграли вничью, я бы тоже был разочарован. Можете представить себе состояние после такого поражения. Немало было ситуаций, когда мы могли забить. Думаю, что это худшее, что могло произойти. Поздравляю Иран и его тренера с победой. Давайте сконцентрируемся на втором матче.

- Что можно сказать игрокам после такого поражения?

- Игроки были подавлены. Мы сами только можем теперь вернуть себя в игру. Ошибки допускаются – ничего не поделаешь. Вы видели, что получилось со штрафным ударом в конце. Мы могли обеспечить другой исход, но нас фактически положили на лопатки. Что сказать игрокам… Я сказал, что были допущены ошибки. За это в том числе несу ответственность и я.

- Сначала у вас было ощутимое преимущество, а потом вы его потеряли. Почему так произошло?

- Первые 20 минут действительно были в нашу пользу. Нужно было дожать. Иран даже не переходил середину поля. Но получилось так, как получилось.

Rusfootball.info
Теги: Сборная Марокко Сборная Ирана
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