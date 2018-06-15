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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Алексей Сорокин: на матч Египет - Уругвай продано 32 тысячи билетов. Почему есть пустые места - мне неизвестно (8)
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13:34
Федерация футбола Саудовской Аравии накажет нескольких своих футболистов из-за разгромного поражения от сборной России (10)
Федерация футбола Саудовской Аравии накажет нескольких своих футболистов из-за разгромного поражения от сборной России (10)
Наставник сборной Марокко: это худшее, что могло произойти
Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар прокомментировал поражение от Ирана на чемпионате мира.
- Я очень разочарован сегодня. Если бы мы сыграли вничью, я бы тоже был разочарован. Можете представить себе состояние после такого поражения. Немало было ситуаций, когда мы могли забить. Думаю, что это худшее, что могло произойти. Поздравляю Иран и его тренера с победой. Давайте сконцентрируемся на втором матче.
- Что можно сказать игрокам после такого поражения?
- Игроки были подавлены. Мы сами только можем теперь вернуть себя в игру. Ошибки допускаются – ничего не поделаешь. Вы видели, что получилось со штрафным ударом в конце. Мы могли обеспечить другой исход, но нас фактически положили на лопатки. Что сказать игрокам… Я сказал, что были допущены ошибки. За это в том числе несу ответственность и я.
- Сначала у вас было ощутимое преимущество, а потом вы его потеряли. Почему так произошло?
- Первые 20 минут действительно были в нашу пользу. Нужно было дожать. Иран даже не переходил середину поля. Но получилось так, как получилось.
Rusfootball.info
- Я очень разочарован сегодня. Если бы мы сыграли вничью, я бы тоже был разочарован. Можете представить себе состояние после такого поражения. Немало было ситуаций, когда мы могли забить. Думаю, что это худшее, что могло произойти. Поздравляю Иран и его тренера с победой. Давайте сконцентрируемся на втором матче.
- Что можно сказать игрокам после такого поражения?
- Игроки были подавлены. Мы сами только можем теперь вернуть себя в игру. Ошибки допускаются – ничего не поделаешь. Вы видели, что получилось со штрафным ударом в конце. Мы могли обеспечить другой исход, но нас фактически положили на лопатки. Что сказать игрокам… Я сказал, что были допущены ошибки. За это в том числе несу ответственность и я.
- Сначала у вас было ощутимое преимущество, а потом вы его потеряли. Почему так произошло?
- Первые 20 минут действительно были в нашу пользу. Нужно было дожать. Иран даже не переходил середину поля. Но получилось так, как получилось.
Rusfootball.info
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