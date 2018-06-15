Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26754
Политика и события в стране и мире 4607
Ситуация на юго-востоке Украины 119633
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 76
Зенит 104687
Mузыка 5724
кто чо любит пажрать? 3198
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Главный тренер сборной Нигерии: в России нет никаких проблем с дискриминацией

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор заявил, что в России нет проблем с расовой дискриминацией.

"Я участвовал в акции ЮНЕСКО против дискриминации в Женеве. Мы все убеждены, что никаких проблем не будет. Мы чувствуем, какая тут атмосфера. Мы в ноябре играли с Аргентиной в Краснодаре. Всё было прекрасно. Никаких проблем с дискриминацией в России нет. Гостеприимство проявляют все. У нас есть Брайан Идову, который и русский, и нигериец. У нашего капитана Джона Оби Микела семья наполовину русская.

Не слишком ли РФПЛ слабый чемпионат для Идову и Ахмеда Мусы? В России не слабая лига. У вас много сильных клубов. Плюс также в том, что зимой ребята хорошо отдохнули и, надеюсь, будут готовы играть сейчас, ведь другие лиги не имеют такого перерыва. Для Брайана преимущество, что он может играть в своей стране. Он знает людей, язык, стадионы. Муса также здесь не чужой человек. Не знаю, выпущу ли его с первых минут, но он мотивирован, подготовлен и доставит проблемы обороне соперника.

Возможно, чемпионат мира для наших игроков наступил слишком рано. У нас самая молодая команда на турнире. Уверен, к 2022 году они будут готовы. Но мы постараемся порадовать своих болельщиков. Надеюсь, они понимают, что нам не стоит замахиваться на финал или полуфинал", – цитирует Рора Sport24.
Теги: Сборная Нигерии
Сегодня, 21:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.