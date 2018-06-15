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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Алексей Сорокин: на матч Египет - Уругвай продано 32 тысячи билетов. Почему есть пустые места - мне неизвестно (8)
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13:34
Федерация футбола Саудовской Аравии накажет нескольких своих футболистов из-за разгромного поражения от сборной России (10)
Федерация футбола Саудовской Аравии накажет нескольких своих футболистов из-за разгромного поражения от сборной России (10)
Главный тренер сборной Нигерии: в России нет никаких проблем с дискриминацией
Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор заявил, что в России нет проблем с расовой дискриминацией.
"Я участвовал в акции ЮНЕСКО против дискриминации в Женеве. Мы все убеждены, что никаких проблем не будет. Мы чувствуем, какая тут атмосфера. Мы в ноябре играли с Аргентиной в Краснодаре. Всё было прекрасно. Никаких проблем с дискриминацией в России нет. Гостеприимство проявляют все. У нас есть Брайан Идову, который и русский, и нигериец. У нашего капитана Джона Оби Микела семья наполовину русская.
Не слишком ли РФПЛ слабый чемпионат для Идову и Ахмеда Мусы? В России не слабая лига. У вас много сильных клубов. Плюс также в том, что зимой ребята хорошо отдохнули и, надеюсь, будут готовы играть сейчас, ведь другие лиги не имеют такого перерыва. Для Брайана преимущество, что он может играть в своей стране. Он знает людей, язык, стадионы. Муса также здесь не чужой человек. Не знаю, выпущу ли его с первых минут, но он мотивирован, подготовлен и доставит проблемы обороне соперника.
Возможно, чемпионат мира для наших игроков наступил слишком рано. У нас самая молодая команда на турнире. Уверен, к 2022 году они будут готовы. Но мы постараемся порадовать своих болельщиков. Надеюсь, они понимают, что нам не стоит замахиваться на финал или полуфинал", – цитирует Рора Sport24.
"Я участвовал в акции ЮНЕСКО против дискриминации в Женеве. Мы все убеждены, что никаких проблем не будет. Мы чувствуем, какая тут атмосфера. Мы в ноябре играли с Аргентиной в Краснодаре. Всё было прекрасно. Никаких проблем с дискриминацией в России нет. Гостеприимство проявляют все. У нас есть Брайан Идову, который и русский, и нигериец. У нашего капитана Джона Оби Микела семья наполовину русская.
Не слишком ли РФПЛ слабый чемпионат для Идову и Ахмеда Мусы? В России не слабая лига. У вас много сильных клубов. Плюс также в том, что зимой ребята хорошо отдохнули и, надеюсь, будут готовы играть сейчас, ведь другие лиги не имеют такого перерыва. Для Брайана преимущество, что он может играть в своей стране. Он знает людей, язык, стадионы. Муса также здесь не чужой человек. Не знаю, выпущу ли его с первых минут, но он мотивирован, подготовлен и доставит проблемы обороне соперника.
Возможно, чемпионат мира для наших игроков наступил слишком рано. У нас самая молодая команда на турнире. Уверен, к 2022 году они будут готовы. Но мы постараемся порадовать своих болельщиков. Надеюсь, они понимают, что нам не стоит замахиваться на финал или полуфинал", – цитирует Рора Sport24.
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