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Министр иностранных дел Украины призвал испортить футбольный праздник в России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина должна испортить праздник чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

"Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фан, который едет в Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, наших узников на территории оккупированного Крыма, и понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятное, а в такую страну, где есть политзаключённые, которая нарушила все международные правила. Футбольный праздник мы им должны испортить", – приводит слова Климкина Ukranews.com.
Сегодня, 21:20
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7
(4)
№7 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:49) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да насрите вы уже в шаровары... назло кацапам.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№6 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:47) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Неееет ! Только не это ! Не надо так жестоко нас наказывать , мы больше не будем . Как мы без майдаунов футбол смотреть будем ?
А теперь по существу - и нехер здесь вам делать , кто из простых болельщиков приедет - милости просим , а вот таким мразям , как Климкин - путь к нам заказан , пусть тявкает в своей "незалэжной" .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 21:43) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Шапокляк *уев)


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Est. 2008
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:42) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Клоун. Ору в голос laughing


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 21:40) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Faraon
Ущербные хохлы,пишите еще,нам без дураков скучно smile

ни когда не был против хохлов.
но по моему они потихоньку добиваются своего.
смешная нация коли со своими клоунами не могут совладать.
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№2 Написал: Sever8689 Владимир (Сегодня, 21:31) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Какой он министр иностранных дел ему как в вечном зове колхозную бригаду нельзя доверять.
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Faraon (Сегодня, 21:23) #
  • +11
  •  (13)

Ущербные хохлы,пишите еще,нам без дураков скучно smile
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
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