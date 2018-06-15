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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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ЦСКА объявил об уходе Ахмеда Мусы (10)
ЦСКА объявил об уходе Ахмеда Мусы (10)
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"Урал": у Суареса и Салаха почти получилось собрать столько зрителей, сколько Фидлер и Бикфалви (5)
16:25
Алексей Сорокин: на матч Египет - Уругвай продано 32 тысячи билетов. Почему есть пустые места - мне неизвестно (8)
Алексей Сорокин: на матч Египет - Уругвай продано 32 тысячи билетов. Почему есть пустые места - мне неизвестно (8)
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Федерация футбола Саудовской Аравии накажет нескольких своих футболистов из-за разгромного поражения от сборной России (10)
Федерация футбола Саудовской Аравии накажет нескольких своих футболистов из-за разгромного поражения от сборной России (10)
Владимир Путин не сможет посетить матч сборной России против Египта
Президент России Владимир Путин не сможет посетить матч сборной России против Египта.
Как передает радиостанция "Говорит Москва", в день матча Путин будет находиться в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России.
Как передает радиостанция "Говорит Москва", в день матча Путин будет находиться в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России.
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