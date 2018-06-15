Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26754
Политика и события в стране и мире 4607
Ситуация на юго-востоке Украины 119633
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 76
Зенит 104687
Mузыка 5724
кто чо любит пажрать? 3198
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Владимир Путин не сможет посетить матч сборной России против Египта

Президент России Владимир Путин не сможет посетить матч сборной России против Египта.

Как передает радиостанция "Говорит Москва", в день матча Путин будет находиться в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России.
Теги: Путин Сборная России
Сегодня, 21:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:52) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
плохо. может он фартовый ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:49) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Воровством как всегда будет занят?


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 21:42) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Нахер это чмо там нужно?


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 21:31) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ничего! Главное, чтобы он не оказался единственно действующим талисманом!!!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:28) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
ну так если футбол вне политики, то имеет ли смысл это сообщение?
Вася Пупкин из условного Нефтеюганска тоже не сможет, так как билеты стоят необоснованно дорого. И ничего, нет таких постов


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.