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Петр Тултаев: сборную Панамы на ЧМ-2018 будем поддерживать особенно

Жители Саранска с особым настроением будут оказывать поддержку сборной Панамы во время чемпионата мира 2018 года, заявил глава городского округа Саранск Петр Тултаев.

"В первую очередь будем болеть за нашу сборную. А также за те команды, которые будут выступать у нас. И особая поддержка будет команде Панамы, потому что они у нас живут. Это как наша команда.

Мы, конечно, переживаем за подготовку, но переживает абсолютное большинство жителей Мордовии, потому что все мы стараемся, чтобы у нас действительно был праздник футбола", - цитирует Тултаева "Р-Спорт".
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