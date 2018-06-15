Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|КБ-Гостевая
|26754
|Политика и события в стране и мире
|4607
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119633
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|76
|Зенит
|104687
|Mузыка
|5724
|кто чо любит пажрать?
|3198
|Угадываем игроков
|18336
Новости партнеров
Лента новостей:
18:04
ЦСКА объявил об уходе Ахмеда Мусы (10)
ЦСКА объявил об уходе Ахмеда Мусы (10)
16:53
"Урал": у Суареса и Салаха почти получилось собрать столько зрителей, сколько Фидлер и Бикфалви (5)
"Урал": у Суареса и Салаха почти получилось собрать столько зрителей, сколько Фидлер и Бикфалви (5)
16:25
Алексей Сорокин: на матч Египет - Уругвай продано 32 тысячи билетов. Почему есть пустые места - мне неизвестно (8)
Алексей Сорокин: на матч Египет - Уругвай продано 32 тысячи билетов. Почему есть пустые места - мне неизвестно (8)
13:34
Федерация футбола Саудовской Аравии накажет нескольких своих футболистов из-за разгромного поражения от сборной России (10)
Федерация футбола Саудовской Аравии накажет нескольких своих футболистов из-за разгромного поражения от сборной России (10)
Петр Тултаев: сборную Панамы на ЧМ-2018 будем поддерживать особенно
Жители Саранска с особым настроением будут оказывать поддержку сборной Панамы во время чемпионата мира 2018 года, заявил глава городского округа Саранск Петр Тултаев.
"В первую очередь будем болеть за нашу сборную. А также за те команды, которые будут выступать у нас. И особая поддержка будет команде Панамы, потому что они у нас живут. Это как наша команда.
Мы, конечно, переживаем за подготовку, но переживает абсолютное большинство жителей Мордовии, потому что все мы стараемся, чтобы у нас действительно был праздник футбола", - цитирует Тултаева "Р-Спорт".
"В первую очередь будем болеть за нашу сборную. А также за те команды, которые будут выступать у нас. И особая поддержка будет команде Панамы, потому что они у нас живут. Это как наша команда.
Мы, конечно, переживаем за подготовку, но переживает абсолютное большинство жителей Мордовии, потому что все мы стараемся, чтобы у нас действительно был праздник футбола", - цитирует Тултаева "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.