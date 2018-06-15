Фанат заплатил за билет на ЧМ-2018 33 тысяч рублей и смотрел матч стоя

Фанат заплатил за билет на матч открытия чемпионата мира в России 33 тыс. рублей и смотрел его стоя."Человек обратился к волонтеру, но весь первый тайм он был вынужден стоять, а потом и вовсе ушел. Сколько еще таких кресел на стадионе "Лужники"? Таком новом и современном. Стыдно", — написал очевидец в фейсбуке.Кресло болельщика оказалось не прикручено. Место располагается на центральной трибуне, где сидят обладатели билетов первой категории.