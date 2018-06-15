Мбарк Буссуфа: "Крестовский" - один из лучших стадионов, на которых мне приходилось играть

Полузащитник сборной Марокко Мбарк Буссуфа после матча с Ираном (0:1) в первом туре группового этапа ЧМ-2018 отметил, что рад вернуться в Россию- Игра была тяжёлой, мы играли очень хорошо, показали, что хотим победить, мы создавали моменты. Но мы пропустили гол, такое бывает, это - футбол. Конечно, это - тяжёлый удар. Мы стараемся сохранять позитивный настрой, но мы старались победить и проиграли. Поздравляю Иран с победой.- Нет, в футболе бывает всякое. Пока у тебя есть шансы, надо верить. Конечно, будет тяжело против Испании и Португалии, но мы приложим все усилия.- Здорово вернуться в Россию, я провёл пять лет в России, отличное было время. Хочу поблагодарить организаторов в России, рад оказаться здесь снова. Да, мы проиграли, но я рад снова оказаться здесь, я хорошо знаю эту страну.- Конечно, я хочу поздравить "Локомотив", команда полностью заслужила эту победу в чемпионате.- Фантастический стадион, один из лучших стадионов, на которых мне приходилось играть. Поздравляю Санкт-Петербург с новым стадионом.- Да, конечно, новый стадион великолепен.