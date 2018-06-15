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Мбарк Буссуфа: "Крестовский" - один из лучших стадионов, на которых мне приходилось играть

Полузащитник сборной Марокко Мбарк Буссуфа после матча с Ираном (0:1) в первом туре группового этапа ЧМ-2018 отметил, что рад вернуться в Россию

Что произошло в конце матча?

- Игра была тяжёлой, мы играли очень хорошо, показали, что хотим победить, мы создавали моменты. Но мы пропустили гол, такое бывает, это - футбол. Конечно, это - тяжёлый удар. Мы стараемся сохранять позитивный настрой, но мы старались победить и проиграли. Поздравляю Иран с победой.

- Как вы считаете, на этом чемпионат мира для Марроко закончен? Шансов на выход в плей-офф больше нет?

- Нет, в футболе бывает всякое. Пока у тебя есть шансы, надо верить. Конечно, будет тяжело против Испании и Португалии, но мы приложим все усилия.

- Вы вернулись в Россию, какие у вас впечатления?

- Здорово вернуться в Россию, я провёл пять лет в России, отличное было время. Хочу поблагодарить организаторов в России, рад оказаться здесь снова. Да, мы проиграли, но я рад снова оказаться здесь, я хорошо знаю эту страну.

- "Локомотив" выиграл чемпионат страны, хотите поздравить их?

- Конечно, я хочу поздравить "Локомотив", команда полностью заслужила эту победу в чемпионате.

- Что вы можете сказать об атмосфере на стадионе?

- Фантастический стадион, один из лучших стадионов, на которых мне приходилось играть. Поздравляю Санкт-Петербург с новым стадионом.

- Вы помните предыдущий стадион, можете сравнить?

- Да, конечно, новый стадион великолепен.

Rusfootball.info
Теги: Буссуфа Сборная Марокко Сборная Ирана
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