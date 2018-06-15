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Криштиану Роналду стал четвертым игроком, забивавшим на четырёх чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил два гола в первом тайме матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с Испанией.

Роналду стал четвёртым игроком в истории футбола, забивавшим на четырёх чемпионатах мира. Португалец ранее становился автором голов на ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014.
Теги: Роналду Сборная Португалии
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