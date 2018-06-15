Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4609
КБ-Гостевая 26754
Ситуация на юго-востоке Украины 119633
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 76
Зенит 104687
Mузыка 5724
кто чо любит пажрать? 3198
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Мэттью Леки: сборная Франции на бумаге это выглядит впечатляюще

Сборная Австралии рассчитывать одержать сенсационную победу над французами в матче чемпионата мира за счет слаженной командной игры. Об этом заявил нападающий национальной команды Мэттью Леки.

"Мы прекрасно знаем, что французские футболисты выступают за лучшие клубы мира, и на бумаге это выглядит впечатляюще. Но мы подготовились к матчу именно как команда, единая команда, мы не отделяем друг друга. Это может позволить нам добиться необходимого результата завтра. Важно быть сплоченными.

Мы хотели бы выйти из группы и хорошо сыграть завтра", - цитирует Леки ТАСС.
Теги: Сборная Франции Сборная Австралии
Сегодня, 22:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.