Сборная Ирана – первая команда с 1966 года, забившая в матче ЧМ, не нанеся ни одного удара за тайм

Сборная Ирана обыграла Марокко в матче первого тура группового раунда ЧМ-2018 (1:0).Единственный гол в матче в свои ворота забил в добавленное время нападающий африканцев Азиз Бухаддуз.Иранцы при этом за весь второй тайм не нанесли ни одного удара по воротам, став, таким образом, первой с 1966 года командой, забившей гол в матче ЧМ, не нанеся ни одного удара за тайм.