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Сборная Ирана – первая команда с 1966 года, забившая в матче ЧМ, не нанеся ни одного удара за тайм

Сборная Ирана обыграла Марокко в матче первого тура группового раунда ЧМ-2018 (1:0).

Единственный гол в матче в свои ворота забил в добавленное время нападающий африканцев Азиз Бухаддуз.

Иранцы при этом за весь второй тайм не нанесли ни одного удара по воротам, став, таким образом, первой с 1966 года командой, забившей гол в матче ЧМ, не нанеся ни одного удара за тайм.
Теги: Сборная Ирана
Сегодня, 22:43
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(4)
№5 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 23:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Кто же до них в 66 отличился?
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: siber Санкт-Петербург (Сегодня, 23:34) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Зашквар Бакланов,
Проклинаю миг, когда фотографу потрафил,
Ведь теперь я думаю, когда беру мячи,
Сколько ж мной испорченно хороших фотографий,
Стыд меня теракт, хоть кричи...
Регистрация: 11.10.2011 [жалоба]
№3 Написал: Зашквар Бакланов (Сегодня, 23:18) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Продолжим Семеныча...
И тот, который в моем черепке,
Остался один и влип

Одиночный таракан в черепе араба - да-а... Печально


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Жили в одном ауле три брата-акробата - Зашквар Бакланов, Далер Кузяев и Магомед Оздоев
Регистрация: 14.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: siber Санкт-Петербург (Сегодня, 23:06) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
acetophenon,
Лежал он и думал,
Что жизнь хороша...
Кому хороша,
А кому не шиша.
Регистрация: 11.10.2011 [жалоба]
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:57) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Вот он ударил раз, два, три —
И... сам лишился сил,
Мне руку поднял рефери,
Которой я не бил.(с)
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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