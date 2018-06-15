Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4609
КБ-Гостевая 26754
Ситуация на юго-востоке Украины 119633
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 76
Зенит 104687
Mузыка 5724
кто чо любит пажрать? 3198
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Хет-трик Роналду спас Португалию от поражения в матче с Испанией

В матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира сборная Испании упустила победу командой Португалии.

Чемпионат мира-2018

Группа B / 1-й тур

Стадион: Фишт (Сочи, Россия)

Португалия – Испания 3:3

Голы: Роналду, 5 (пен.), 45, 88, Коста, 25, 56, Начо, 58

Португалия: Патрисиу, Седрик, Пепе, Фонте, Геррейро, Бруну Фернандеш, (Мариу, 69), Моутиньо, Карвальо, Гуэдеш, (Силва, 83), Бернарду Силва, (Куарежма, 73), Роналду.

Испания: де Хеа, Начо, Пике, Рамос, Альба, Коке, Бускетс, Иньеста, Сильва, Иско, Диего Коста, (Аспас, 78).

Предупреждения: Бускетс, 19, Фернандеш, 28
Теги: Сборная Испании Сборная Португалии
Сегодня, 22:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
27
(3)
№27 Написал: nedva Russia (Сегодня, 23:33) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Классный матч! Роналду подтвердил своё величие.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№26 Написал: Форрест Гамп Гринбоу (Сегодня, 23:30) #
  • -1
  •  (1)
online

Посмотрим теперь как Месси ответит!
У них, как никак, свои "разборки"
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№25 Написал: tantara002 (Сегодня, 23:24) #
  • -3
  •  (5)
online

Кристину у Португалии отключить' и можно спокойно обыгрывать


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№24 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 23:24) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: avnik
Не люблю Рамоса и Роналду, хотя игроки хорошие... )))


Люби Глушакова и Реброва. Один любит самогон и фотосессии, другой штанги.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№23 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 23:21) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Рональдо - 3 : Испания - 3...неплохо для начала . Испания хоть и владела мячом и 3 забила , но была какая то вялая ... Ничья вполне закономерно...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№22 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 23:21) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: MAG554
Хороший матч. Будущих соперников посмотрели )). Тревожно.


До них дело не дойдет.Разве Игнашевич за Роналду угонится? Он на первых трех метрах упадет.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№21 Написал: Плакса Миртл Кировск (Сегодня, 23:17) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Криштиан гол со штрафного (третий) забил один в один как гол Головина. Подсмотрел, законспектировал и исполнил. Получается Головин - сэнсэй для Роналдо. laughing laughing
Регистрация: 5.04.2015 [жалоба]
№20 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 23:12) #
  • -3
  •  (9)
online

КАК НЕ ОТНОСИТСЯ К НЕМУ....а Он действительно ВЕЛИКИЙ...ЗАБИТЬ ШТРАФНОЙ НА ПОСЛЕДНИХ МИНУТАХ ПРИСЧЁТЕ 2-З....МОЖЕТ ТОЛЬКО ВЕЛИКИЙ...


--------------------
Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№19 Написал: Maurizio di Mauro Самара (Сегодня, 23:11) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Болел за Португалию и рад что не проиграли они. Матч конечно выше всяких похвал, какая техника, какие скоростя, высший класс И это только отборочный этап. Ну и конечно Роналду, кто бы как бы к нему не относился, игрок он фантастический.
Регистрация: 30.03.2016 [жалоба]
№18 Написал: Alter ego (Сегодня, 23:09) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Утешает немного то , что облажаться могут практически все вратари. Особо великих на ЧМ не наблюдаю
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№17 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 23:05) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Пивовед,
Цитата: Пивовед
Цитата: plast
КрРо в ударе!!! так держать!!! мы хотим больше таких матчей на этом чм!!! как же я завидую болельщикам на трибунах!
Сложно будет переплюнуть этот матч по зрелищности


кстати, всё-таки - никому не в обиду- но менталитет болельщиков- страшная сила.

какое кузьмичовское молчание было на нашем матче, как уныло *болели* трибуны в Екатеринбурге- так мощно орали в Питере и так здорово фанатели на Фиште.

по поводу зрелищности- ещё Германия не играла и матч Англия-Бельгия ещё не состоялся.


Ну надо учесть и то что,какие сб играют,темперамент болел южных стран.Поэтому на этом стадике так шумно было.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№16 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:03) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот это настоящий футбол. Испанцев немного жалко, они были более достойны победы.
Зато мы увидели очешуительный гол Начо и хет-трик Роналду.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№15 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 23:03) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
После этого матча понимаешь, что то, во что играет наша сборная - это что угодно, но не футбол...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
№14 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:02) #
  • +5
  •  (7)

испанцы сами виноваты, надо было не катать, а добивать..
и де Хеа конечно..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№13 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 23:02) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
Ты смеёшься? Ты не смотрел игру с саудитами? Мы - чужие на этом празднике жизни!

но-но-но. надежда помирает последней
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№12 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 23:01) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ростов»
Матч, достойный как минимум полуфинала! Роналду, конечно, гений!


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№11 Написал: Zdorov (Сегодня, 23:01) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Бавария»
Справедливый результат! Было бы несправедливо проиграть кому -то из них. А сильнейший из них выявится в противостоянии с Ираном и Марокко!
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№10 Написал: oksva Спб (Сегодня, 23:01) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что сказать , Гений . Можно по разному к нему относиться , но ...Статистика знает всё (с) .Демонстрация значимости личности в футболе . Всё сам , за всех .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 22:58) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: plast
КрРо в ударе!!! так держать!!! мы хотим больше таких матчей на этом чм!!! как же я завидую болельщикам на трибунах!
Сложно будет переплюнуть этот матч по зрелищности


кстати, всё-таки - никому не в обиду- но менталитет болельщиков- страшная сила.

какое кузьмичовское молчание было на нашем матче, как уныло *болели* трибуны в Екатеринбурге- так мощно орали в Питере и так здорово фанатели на Фиште.

по поводу зрелищности- ещё Германия не играла и матч Англия-Бельгия ещё не состоялся.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№8 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:58) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MAG554
Хороший матч. Будущих соперников посмотрели )). Тревожно.

Ты смеёшься? Ты не смотрел игру с саудитами? Мы - чужие на этом празднике жизни!
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№7 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:57) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ужимки Фортуны - команды выдали такой спектакль, а в награду - по два потерянных очка...

Но это было что - то особенного!


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:56) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Роналду гений футбола и это в 33 года,в одиночку тащит сборную.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 22:56) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Не люблю Рамоса и Роналду, хотя игроки хорошие... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№4 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 22:56) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хороший матч. Будущих соперников посмотрели )). Тревожно.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 22:55) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: plast
КрРо в ударе!!! так держать!!! мы хотим больше таких матчей на этом чм!!! как же я завидую болельщикам на трибунах!
Сложно будет переплюнуть этот матч по зрелищности

и бенефис де хеа.
про пенальти...многие говорят что он не гадает, но падает в другой угол
второй гол - промолчу
третий - даже комментаторы сказали что он нервозен и зачем то поставил стенку так, что закрыл себе весь обзор
но матч смотрелся.красиво сыграли...третий гол испании вообще шедевр


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 22:55) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это к вопросу о "золотых мячиках" , "Золотых бутсах" и пр.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№1 Написал: plast Спб (Сегодня, 22:54) #
  • +4
  •  (8)
online

КрРо в ударе!!! так держать!!! мы хотим больше таких матчей на этом чм!!! как же я завидую болельщикам на трибунах!
Сложно будет переплюнуть этот матч по зрелищности
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.